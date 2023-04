Amici 2023, Cricca ultimo in classifica: eliminato al terzo serale?/ La colpa è di…

Amici 2023, Cricca giunge ultimo nella classifica della gara singoli: che succede prima del terzo serale?

Cricca é il preannunciato eliminato al terzo serale di Amici 2023? É l’interrogativo che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, nelle ore segnate dall’attesa generale per il terzo serale del talent e che seguono il rinnovato daytime di Amici datato 30 marzo 2023. Cricca si rivela ultimo classificato nell’ordine di gradimento della radio stilato al termine di un nuovo contest musicale. Si tratta della nuova gara degli singoli di Amici 2023, aperto ai cantanti concorrenti in corsa al serale, per un posto alla finale del talent show di Maria De Filippi. Alla gara singoli giudicata dalle radio, Cricca non riesce a posizionarsi nella Top3 delle preferenze musicali della giuria radiofonica. Le radio riservano l’ultimo posto in classifica alla proposta di Cricca, che così si rileva in una situazione di rischio eliminazione, aggravata dal fatto che come Federica Andreani – alla gara singoli – pur essendo un cantautore lui non schiera un pezzo a sua prima firma ma un brano scritto da terzi e al confronto con lui -peraltro- la Andreani ha la meglio, in quanto classificata seconda.

Cricca motiva la scelta del nuovo singolo, Maledetta Felicità, alle radio

Nell’attesa del terzo serale di Amici 2023, la gara dei singoli vede Angelina Mango prima classificata, preannunciata nell’ordine del sentiment web. L’ultimo classificato Cricca, che sulla base della bocciatura subita dalle radio potrebbe rivelarsi il nuovo eliminato al terzo serale di Amici 2023, tiene molto al brano proposto alla gara dei singoli. Così come da lui stesso palesato alla presentazione del pezzo, riservata al cospetto delle radio: “questo pezzo si chiama Maledetta felicità, abbiamo deciso di cambiare pezzo – fa sapere il cantautore, alludendo alla scelta convenuta con Lorella Cuccarini di rilasciare Maledetta felicità al posto del suo inedito Australia, brano che veniva stroncato alla gara inediti giudicata al pre-serale da Charlie Rapino-, cioè me lo sento bene addosso e adesso ve lo canto”. Il peso della responsabilità della bocciatura, a tutti gli effetti, sarebbe da affibbiarsi anche alla mentore del cantautore, Lorella Cuccarini, che insieme a Cricca hanno optato per il rilascio di Maledetta felicità. Il singolo delude le aspettative dei fan del beniamino, ai risultati della nuova gara radiofonica di Amici, che potrebbero influenzare i giudici del serale, fino a provocare l’eliminazione del giovane artista nell’attesa puntata le cui registrazioni si tengono il 30 marzo 2023.

Tuttavia, nonostante l’ultimo posto, che potrebbe anticipare Cricca come preannunciato eliminato al terzo serale di Amici 2023, la cui messa in onda é attesa per il 1° aprile 2023, Radio Zeta assicura a Cricca di passare i suoi brani nella playlist impostata all’ordine del giorno, riconoscendogli una bella vocalità. Quali sorti attendono Cricca, dunque, al terzo serale targato Amici 2023?













