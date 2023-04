Amici 2023, Cricca: “Vado via io…”/ Svelato l’eliminato del 7^ serale?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Cricca si preannuncia il nuovo eliminato? La confidenza intimista con Aaron Cenere

Cricca si preannuncia il nuovo eliminato, ad Amici 2023 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo, per l’occhio pubblico, a fronte di una confidenza intimista che il cantautore allievo di Lorella Cuccarini rilascia al rivale amico e in corsa come lui, al circuito canto, per un posto al serale di Amici, Aaron Cenere. Occasione in cui, al rinnovato daytime di Amici 2023, datato 24 aprile 2023, Cricca si palesa soddisfatto del percorso di studio del canto al talent show invitando il rivale amico a godersi l’esperienza TV indipendentemente dai risultati, senza lesinare parole sul rischio eliminazione.

“Siamo diventati grandi, io non ho più paura- dichiara il cantautore di Australia ad Aaron, che invece ammette di temere un po’ la prova del talent show dove é chiamato a mettersi in discussione con in palio la chance di un posto alla finale di Amici.

Dal suo canto, in previsione di una possibile eliminazione stabilita per lui dai giudici al settimo serale di Amici, Cricca poi esorta Aaron Cenere a restare dello status umorale all’insegna del positivismo che attualmente contraddistingue la loro condotta nel percorso al talent show “ti voglio bene, però ricordati che é un gioco, quindi probabilmente prossima settimana vado via io… ma mantieni lo spirito di queste settimane… non é detto che vado via io”. Il cantautore di Riccione spiega quindi il motivo lanciato al rivale amico: “Sono cresciuto tanto e sarà pure bello uscire, come lo sarà anche per te, tra il dispiacere del lasciare questo posto e la voglia di tornare a casa e ci sta…”.

Insomma, in una sorta di “testamento” dettato dall’amicizia e sodalizio artistico al cantautore allievo di Rudy Zerbi, Cricca intende spronare Aaron a godere di ogni aspetto della sua partecipazione del talent show che, nel bene e nel male, sotto il peso delle critiche, rappresenta una crescita artistica e personale per i competitor ballerini e cantanti. E il riferimento é anche alla crisi che ha recentemente visto Aaron crollare sotto il peso della critica del giudice Cristiano Malgioglio, che ha tacciato il giovane di non riuscire a cantare l’amore in modo sufficientemente comunicativo, per via della giovane età.

Che il protagonista della confidenza sia destinato, quindi, a rivelatsi il nuovo eliminato, al settimo serale di Amici? Staremo a vedere quali sorti attendono l’allievo di Lorella Cuccarini.











