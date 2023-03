Amici 2023 ed.22, Rudy Zerbi sfida Wax con Aaron Cenere: i particolari del guanto

Al serale di Amici 2023 ed.22, Wax rifiuta il guanto di sfida contro Aaron Cenere, voluto da Rudy Zerbi. Il rifiuto categorico dell’allievo di Arisa si registra nel daytime del talent di Amici -datato 16 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity- in vista della prima puntata serale del 18 marzo, che chiama i 15 concorrenti alla sfida tra prove di canto e ballo.

Che Dio ci Aiuti 7/ Crossover con Un Passo dal Cielo 7 nell'ultima puntata

In occasione della puntata, l’insegnante di canto Rudy Zerbi vuole come secondo guanto di sfida richiesto ancora Wax contro il pupillo Aaron Cenere. Una prova che chiama i due cantautori allievi a sfidarsi sulle note di One degli U2, in una prova cover ad alcune condizioni poste in essere. Il motivo alla base del guanto di sfida é la volontà di Rudy Zerbi di dimostrare la manifesta superiorità di Aaron Cenere al confronto con Wax, sul campo di sfida del talento al serale di Amici 22. Per il talentscout l’allievo di Arisa ha “espressioni sempre uguali” e al guanto non può esprimersi con i soliti effetti di cui si servirebbe come performer e non un vero cantante, quali ausilio di doppie voci e cori, autotune e pre-rec, “muoverti e mimare” sui lyrics della canzone, scrivere barre in aggiunta al testo originali, ricorrere a degli outfit particolari.

Amici 2023 ed.22, Wax rifiuta la sfida vs Aaron Cenere/ L'attacco a Rudy Zerbi

Wax rifiuta il guanto contro Aaaron Cenere di Amici 2023 ed.22

Tutte condizioni che spingono l’allievo di Amici 2023 ed.22 a rigettare il guanto di sfida, ancor prima di confrontarsi con Arisa: “non trovo che sia equo… Questa prova é togliermi la personalità. Ne parlo con Arisa per fare in modo che non si faccia”, aggiunge quindi incalzato dalla produzione di Amici 2023 ed.22 facente capo a Maria De Filippi. Aaron Cenere dal suo canto dissente e desidererebbe sfidare Wax: “te l’intensità ce l’hai”, esorta lo sfidato al confronto, ma il pupillo di Arisa ritiene che “si parla di togliere la sua intensità”. A fare eco allo sfidato é poi il cantautore NDG, che infiamma la polemica contro Rudy Zerbi: “la cosa grave é il togliere modo di intepretare la canzone come si vuole”. Wax resta del suo avviso, anche perché é consapevole di aver dimostrato il suo talento di cantautore esibendosi anche senza l’ausilio degli “effetti” contestati dal talentscout. Cricca, altro cantautore di Amici 2023 ed.22, é certo che Wax possa sostenere il guanto contro Aaron Cenere: “Magari a un giudice arrivi piu”.

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 18 marzo: Elodie ospite? Eliminato…

Continuano i guanti di sfida per la prima puntata del Serale: Aaron VS Wax! Cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/XSFzaTKL9J — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA