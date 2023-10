Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 29 ottobre: Barbie Chiara non brilla

Amici 2023, anticipazioni puntata 29 ottobre: Giorgia, Davide Dato e Maura Paparo ospiti

Per la quota nel circuito ballo, invece, é Chiara Porchianello a deludere le aspettative del fandom, alla rinnovata gara domenicale di Amici 23. La ballerina non riesce a posizionarsi tra i competitor di ballo nelle altre posizioni. E con la performance eseguita nella gara domenicale, non solo non entusiasma il giudice Davide Dato, ma delude persino l’aspettativa del suo insegnante mentre, Emanuel Lo. Il maestro di ballo, infatti, non nasconde in puntata che si aspetterebbe di più dalla “Barbie”. Tra i commenti social dell’occhio pubblico attivo nel web c’é anche chi supporta il talento di Chiara Porchianello: “sei una bomba!” Si legge tra i messaggi più aggreganti.

Matthew delude

Nel mezzo delle consuetudinarie gare di ballo e canto, quella a prova di cover per i cantanti concorrenti di Amici 23 di Maria De Filippi vede Matthew deludere non poco l’occhio pubblico. Tra le altre esibizioni a prova di cover, il cantautore dalla fulva chioma bionda si esibisce sulle note di In una notte d’estate, uno dei tormentoni del pop made in Italy. Eppure il giovane non entusiasma, deludendo le aspettative generali dei fan. La giudice Giorgia, infatti, non gli assegna un voto alto, tanto da farlo posizionare basso in classifica. E, tra gli internauti nel fandom di Matthew qualche utente più critico contesta che il cantautore sia penalizzato dall’assegnazione della cover, rispetto al notevole potenziale nel canto. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23, Nicholas é bocciato al compito

La nuova puntata domenicale di Amici 23 si apre con il compito di Nicholas Borgogni. L’allievo di Raimondo Todaro é chiamato al compito di Alessandra Celentano. Un pas de deux da eseguirsi con Georgie. Il risultato? Il ballerino allievo di Raimondo Todaro non risulta sufficiente.

Cosa rischia ora Nicholas Borgogni? É a rischio il banco di studio del ballo. E al compito di studio é attesa anche Chiara Porchianello. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 23: le anticipazioni della puntata

Oggi 29 ottobre 2023 va in onda su Canale 5, a partire dalle 14, una nuova puntata di Amici 23. Tante prove e gare sono previste in questo nuovo appuntamento, come sempre condotto da Maria De Filippi, che metteranno gli allievi anche a rischio eliminazione. A giudicarli come sempre i professori: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Saranno però alcuni giudici esterni a valutare le loro esibizioni in studio. Maria De Filippi ospita oggi Giorgia per la gara di canto e Davide Dato per la gara ballo. Inoltre ci sarà il ritorno di una storica maestra di ballo di Amici, Maura Paparo, che avrà il ruolo di giudicare una gara tra ballerini per realizzazione della coreografia sulla loro vita. Ospiti inoltre Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari per cantare il singolo ‘Nightmares’.

Amici 23, gara inediti con le radio e nuovi compiti

Le consuete gare di canto e ballo saranno dunque seguite da una gara inediti per i cantanti. Tre allievi saranno scelti per esibirsi di fronte ai rappresentanti di alcune celebri radio italiane che stileranno dunque una classifica e annunciare loro la possibile trasmissione ne pezzo nella propria radio di appartenenza. Ci sarà poi anche la gara prima citata per i ballerini, giudicata da Paparo. Il migliore potrà partecipare ad un evento ed esibirsi di fronte ad un pubblico.

Sarà poi anche l’occasione per svolgere alcuni dei compiti assegnati dai professori nel corso della settimana, come quelli voluti per Nicholas e Chiara dalla maestra Celentano. Riusciranno a superarli? (Clicca qui per scoprire le anticipazioni della puntata)

Non mancheranno sorprese nel corso della nuova puntata di Amici 23: Raimondo Todaro proporrà l’ingresso nella scuola di un nuovo ballerino che verrà accettato anche dagli altri professori. Inoltre Mida sosterrà la sua sfida, voluta proprio dalla sua prof Lorella Cuccarini.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 2023 può essere seguita in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). È possibile, inoltre, seguire le avventure degli allievi di Amici 22 dal lunedì al venerdì, con la striscia quotidiana del daytime, in onda alle 16.10 su canale 5.











