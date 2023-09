Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione 29 settembre seconda puntata 1° ottobre: Holy in sfida?

Amici 2023, ed. 23: anticipazioni registrazione 29 settembre

Dopo essere stati ammessi e aver cominciato a seguire le lezioni, per gli allievi di Amici 2023 è arrivato il momento di tornare in classe per affrontare le prime prove e le prime sfide. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 29 settembre, Maria De Filippi condurrà la registrazione della seconda puntata che sarà poi trasmessa domenica 1° ottobre, alle 14 su canale 5. La registrazione odierna darà modo agli allievi di dare già le prime dimostrazioni agli insegnanti che, pur avendo consegnato loro la maglia, sono pronti a metterli in discussione.

Nel corso della registrazione, oltre a prove, sfide e confronti tra insegnanti e allievi, non mancherà, poi, la presenza degli ospiti. Nel corso della prima puntata, sono stati tanti gli artisti che hanno dato consigli agli aspiranti cantanti e ballerini come Tananai, Annalisa, J-Ax, Francesco Arca, Malgioglio, Stash e Ciro Immobile. Quali saranno, invece, gli ospiti della seconda puntata?

Amici 2023: Rudy Zerbi manda in sfida Holy?

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Holy Francisco nella scuola di Amici 2023. Dopo aver conquistato la maglia, Holy, parlando con gli altri allievi, ha detto che nella scuola “farò un c*** così a Rudy Zerbi!”. Una dichiarazione che non è sfuggita all’insegnante di canto che, dopo averlo convocato in classe, gli ha assegnato il primo compito da eseguire e superare. “Ti arriverà un compito: non è un pagare le conseguenze, ma è rispondere con quello che sei chiamato a fare. Come preferisci sconvolgermi, in inglese o in italiano?”, le parole di Zerbi.

Nel corso della registrazione di oggi, Holy si misurerà con il compito che gli ha assegnato Zerbi. L’allievo lo ha accettato, ma sarà in grado di superarlo e di convincere Zerbi? Di fronte ad una bocciatura, potrebbe essere il primo allievo in sfida.

Amici 2023: Alessandra Celentano e il nuovo regolamento

Tra le protagoniste della registrazione della seconda puntata di Amici 2023 ci sarà sicuramente Alessandra Celentano che non ha alcuna intenzione di concedere sconti agli allievi. L’insegnante di danza classica, dopo aver convocato tutti gli allievi, ha elencato tutte le regole a cui dovranno attenersi per restare nella scuola.

“Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola. Questo è un problema che noi abbiamo tutti gli anni. Quindi mi raccomando. Rivolgersi alla sottoscritta e al mio staff dando del ‘lei’. Questo perché mi è spesso capitato di incontrare nei corridoi un cantante che mi dice ‘ciao’. Assolutamente no. Riposo: E’ importante dormire almeno 7 ore a notte! Per i cantanti è un consiglio, per i ballerini è un ordine”, le parole dell’insegnante. Dopo una settimana in casetta, ci saranno già i primi provvedimenti disciplinari?











