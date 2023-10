Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 15 ottobre: Matthew a rischio per il compito?

Amici 2023, anticipazioni registrazione 12 ottobre: nuova gara di ballo e canto per gli allievi

Oggi 12 ottobre 2023 si registra una nuova puntata del pomeridiano di Amici 23, che andrà in onda come sempre domenica 15 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14. Maria De Filippi dà dunque il via ad un appuntamento ancora una volta ricco di sfide e compiti per gli allievi, come sempre giudicati dai coach di ballo – Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro – e dai prof di canto – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Anche in questa puntata di Amici 2023 la conduttrice ospiterà in studio una serie di professionisti appartenenti al mondo del ballo e del canto che andranno a giudicare le performance dei ragazzi, assegnando loro un voto. Alla fine il meno votato, e dunque ultimo in classifica, rischierà l’eliminazione e dovrà presentarsi di fronte al proprio prof di appartenenza che deciderà il suo destino.

Amici 23, anticipazioni: un compito per Matthew e i primi baci in casetta

Oltre alle due classifiche di ballo e canto, alcuni allievi saranno chiamati a mettersi alla prova al centro dello studio di Amici 23 per dei compiti speciali assegnati dai professori nel corso della settimana. È il caso di Matthew, che ha ricevuto un compito dalla professoressa Pettinelli: dovrà cantare ‘Uptown funk’ di Bruno Mars. Stessa cosa accadrà per alcuni allievi di ballo. Infine sarà il momento della prova improvvisazione, ancora per il ballo, e di quella dei cantanti per la produzione di uno dei loro singoli.

Non mancherà qualche momento divertente e inerente alla vita in casetta di Amici 2023. In settimana sono andate in onda le immagini dei primi baci scoccati in casetta per due coppie, è dunque molto probabile che Maria De Filippi faccia vedere le immagini e parli di loro.











