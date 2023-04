Amici 2023, Federica Andreani eliminata per gli up & down?/ La sentenza della stampa

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani rischia grosso al quinto serale: che succede al talent show?

Federica Andreani rischia di rivelarsi l’eliminata alla quinta puntata serale di Amici 2023, dal momento che all’atteso appuntamento é previsto per lei il ballottaggio ad eliminazione. Ma non solo. Oltre lo spoiler TV dell’attesa puntata serale, che vede Federica schierata contro Ramon Agnelli al ballottaggio ad eliminazione definitiva, anche la sentenza critica della stampa anticiperebbe la cantante e allieva di Arisa come tra i papabili candidati all’uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi.

Così come emerge dalle immagini del daytime di Amici 2023 datate 14 aprile 2023, Federica Andreani non gode di un riscontro positivo da parte della stampa, rispetto alla sua musica e relativamente al percorso intrapreso al serale, con particolare riferimento alla performance segnata al quarto serale. Il voto tranchant é un’insufficienza numerica pari a 5, tra le sentenze delle testate giornalistiche più celebri del made in Italy come Fanpage e Corriere, che pervengono ad Amici.

La reazione di Federica Andreani alla critica dei giornalisti

A detta della critica giornalistica Federica Andreani non sarebbe riuscirebbe a mostrare ancora una volta la sua cifra artistica, ossia la capacità di rendersi veicolo di un’emozione nel canto, al quarto serale. Tanto che l’ultima puntata serale si direbbe “un turno di riposo per Federica”, secondo la critica di Fanpage, per cui l’allieva di Arisa si palesa non convincente per via del rollercoaster tra up & down che lei registra ad Amici 2023. La reaction di Federica Andreani?

La giovane, particolarmente favorita tra i candidati al titolo di vincitore di Amici 2023, ai sondaggi web indetti sulla vittoria del talent, proprio non ci sta a sorreggere il peso della sentenza: “Io, personalmente, me la sentivo molto adesso Creep dei Radiohead e le montagne russe… credo che per tutti ci siano della volte in cui andiamo meglio e volte in cui andiamo peggio”.

