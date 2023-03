Amici 2023, Federica: "Mio fratello si sentiva in colpa.../ La confessione choc

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani canta Esseri umani e si commuove: la confessione intimista

Mentre si fa sempre più accesa la competizione nei circuiti tra loro paralleli di canto e ballo, ad Amici 2023, Federica Andreani vive un duro momento, in una confessione choc. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 2023, datato 28 marzo 2023. Mentre é alle prese con le prove della assegnazione per il terzo serale di Amici 2023, atteso per il 1° aprile 2023 con i nomi di due eliminati, Federica Andreani si lascia andare alle lacrime, in un dialogo intimista in confidenza con il vocal coach. E oggetto della confidenza é il dolore che a lungo pativa il fratello, per il fatto di sentirsi tanto diverso quanto solo.

Il fratello che vive nell’emozione provata da Federica alle prese con le prove della canzone Esseri umani di Marco Mengoni, ha provato il dolore dell’alienazione, che Federica Andreani ha condiviso senza mai superarlo.

“Gli piacevano leggere e il cinema e non riusciva a trovare qualcuno con cui condividere queste passioni- fa sapere Federica, incalzata dalla produzione di Amici sulle lacrime avute in prova-, lui si dava la colpa di essere diverso”. Insomma il fratello non si sentiva all’altezza della presenza altrui nella sua vita, credendo di meritare il peso della solitudine per il semplice fatto di essere se stesso, etichettato come un “diverso”. “Mi fa pensare a mio fratello -spiega, poi, la cantante e allieva di Arisa, tra i papabili concorrenti finalisti di Amici 2023 secondo i sondaggi web sulla finale del talent show-, tante volte si sentiva diverso”.

Il web si divide su Federica Andreani: il sentiment

Un momento commosso per Federica, che intanto fa incetta di reazioni social nel web con l’occhio pubblico che si divide fortemente sul conto della cantante: “Per chi dice ‘piange sempre’…fatevi una vita”, “vi prego chiamate il WWF, l’UNICEF, ma mettetela nella sezione da proteggere con cura”, si legge tra i vari commenti social dei telespettatori.













