Amici 2023, Fiorello ruba Samuele Segreto a Maria De Filippi/ Esce Stranizza d’amuri

Amici 2023, Samuele Segreto é nel cast degli attori di Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello: la verità a Che tempo che fa

Beppe Fiorello “ruba” Samuele Segreto ad Amici 2023 di Maria De Filippi, così come emerge al suo annuncio del rilascio di Stranizza d’amuri. Quest’ultimo é il titolo del nuovo film del fratello d’arte di Rosario Fiorello. In un’ospitata TV registrata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Beppe Fiorello non lesina dichiarazioni per la presentazione del film in uscita il 23 marzo, nel cui cast di attori Samuele Segreto é attore protagonista. I due co-attori protagonisti del film atteso in tutte le sale cinematografiche interpretano i ruoli di Gianni e Nino, dei giovani ragazzi vincolati tra loro da una storia d’amore e i cui corpi vengono inaspettatamente rinvenuti senza vita.

Poco prima di passare la parola a Beppe Fiorello, regista della nuova pellicola ambientata in Sicilia, il conduttore Fabio Fazio non lesina una menzione di Samuele Segreto, che nelle vesti di ballerino di hip hop e allievo protetto di Emanuel Lo ora é in corsa per il montepremi finale e altri riconoscimenti al talent show di Amici 2023.

Fazio prima di passare la parola a Fiorello precisa: “Samuele in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, è in gara ad Amici di Maria De Filippi”. Oltre al ruolo di ballerino, quindi, Samuele é anche attore protagonista, insomma un talento poliedrico che promette una carriera artistica brillante.

Samuele Segreto finalista annunciato di Amici 2023?

E Beppe Fiorello così presenta Stranizza d’amuri, il film che vede protagonista il concorrente ballerino di Amici 2023: “Il film racconta un fatto accaduto nel 1980 che io ho spostato di due anni, nel 1982, per farlo combaciare con i Mondiali di Calcio. Quell’anno in Sicilia due ragazzi scomparvero nel nulla e tra loro si sapeva che c’era una storia d’amore che vivevano liberamente”. Tra le altre dichiarazioni sulla pellicola che consacra Samuele Segreto come attore protagonista insieme al collega Gabriele Pizzurro, il regista poi aggiunge: “i ragazzi verranno poi ritrovati uccisi con le mani intrecciate fra loro con un bigliettino al loro fianco ‘ce ne andiamo perché non sopportiamo le ingiurie‘. Con una pistola al loro fianco. Si parlò di omicidio-suicidio”.

Che il debutto nelle sale dell’atteso film possa preludere alla qualificazione di Samuele Segreto, con il titolo di finalista, alla finale di Amici 2023, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Di certo per Samuele Segreto il debutto al cinema rappresenta un nuovo traguardo, dopo la promozione in TV all’upgrade di ballerino concorrente al serale di Amici 2023 di Maria De Filippi.











