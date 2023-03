Amici 2023 di Maria De Filippi, Megan Ria lascia la scuola con un messaggio per Gianmarco Petrelli

Megan Ria insieme a NDG sono i primi eliminati al serale di Amici 2023 e, intanto, la ballerina sorprende Gianmarco Petrelli con una particolare lettera d’addio. Così come si evince al daytime del talent datato 20 marzo 2023. Subito dopo l’eliminazione decretata dai giudici Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi al termine della prima manche della puntata di apertura del serale di Amici 2023, Megan Ria decide di scrivere un messaggio su un foglio di carta destinato all’amato Gianmarco Petrelli. Negli istanti precedenti all’uscita di scena dal talent show, quindi, Megan Ria destina un addio agrodolce al compagno di studio con cui ha avviato una lovestory ad Amici 2023 e tra le righe c’é da una parte amarezza per l’eliminazione e dall’altra c’é la consapevolezza di un sentimento che li vincola: “TI AMO, ti aspetto fuori, ma meglio che spacchi tutto, non ho tempo per scrivere ma non ho avuto il coraggio di guardarti negli occhi. Voglio vederti una iena su quel palco, io sono con te”.

Amici 2023, Gianmarco Petrelli in crisi per Megan Ria eliminata/ La lettera di addio

La lettera di Megan Ria vuole essere un arrivederci, indirizzato a Gianmarco Petrelli

Un messaggio che Gianmarco Petrelli trova rilasciato per iscritto su un foglio di carta lasciatogli su un letto nella casetta che accoglie i talenti di Amici 2023.

Questo, dopo che il ballerino finisce in lacrime per l’uscita di scena della italo-cubana, ma pronto é il conforto dei compagni, come l’abbraccio di Cricca.

“É tosta”, prova a consolarlo Samuele Segreto, con un abbraccio. E non manca neanche il conforto in formato abbraccio di Mattia Zenzola, che quindi si dice dispiaciuto: “Mi dispiace”.

Tuttavia, Megan Ria non esce a mani vuote da Amici 2023. La ballerina, per l’impegno profuso al talent, si aggiudica il premio Marlú del valore di 7mila euro e la borsa di studio meritata per un corso di studio della danza alla Ailey School di New York.













