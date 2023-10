Amici 2023, Giovanni Tesse: emerge un mondiale di latino, dopo l’ingresso/ É polemica: parla Todaro

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse si presenta nel circuito di ballo

Giovanni Tesse si presenta per la prima volta come new entry al titolo di allievo di Raimondo Todaro, ad Amici 2023 di Maria De Filippi. Accade nel rinnovato daytime di Amici 23 in corso, datato 31 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Stando a quanto si rileva al rinnovato daytime di Amici 23, in particolare, il promosso candidato all’upgrade di nuovo allievo al talent show di Maria De Filippi avrebbe preso parte al contest di un mondiale di danza latin apertosi ai primi giorni di ottobre 2023, quindi nei giorni precedenti all’accesso nella scuola di Amici. Motivo per cui il giovane originario di Barletta, ancor prima del daytime, finiva al centro del gossip malevolo online che vede Giovanni Tesse al centro di un’accusa web. Quella secondo cui il giovane sarebbe beneficiato nella gara dei talenti di Amici 2023 da un background di esperienza nel ballo alle spalle.

E proprio al primo meeting pubblico ad Amici 23, tra il talento e l’insegnante che lo ha promosso al talent show, si registra un dialogo dove spunta il curioso retroscena del mondiale.

Giovanni Tesse e la verità, oltre la polemica web

“Ti volevo ringraziare di tutto”, si dice grato a Todaro, Giovanni, per la promozione ad Amici 2023 alla titolarità di un banco di studio del ballo extra e il maestro registra una pronta reaction-, vieni a fare il casting prima del mondiale, ma se io ti avessi detto ‘entra subito’, saresti entrato?”. La risposta fatidica arriva prontamente ed é affermativa. Insomma, ben oltre la polemica web, Giovanni Tesse sarebbe entrato a competere ad Amici, indipendentemente dalla partecipazione al mondiale di latino. “Quindi Amici é più importante del mondiale… son contento e allora avevo ragione “, si dice fiero della sua scelta di riporre fiducia nel giovane talento, Raimondo Todaro.

Ai danni del circuito canto di Amici 2023, invece, si infiamma la polemica social di Luca Jurman… Giovanni incontra per la prima volta il suo prof Raimondo Todaro e racconta il suo più grande sogno: entrare nella scuola di #Amici23! pic.twitter.com/hkYi6TcOYP

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023

Insieme alla sorella Ilaria Giovanni vantano la partecipazione di coppia ai WDSF World Championship Latin Under 21, il mondiale di danza latin tenuto a Brno, in Rep. Ceca, il 07/10/2023.”. I due fratelli ricevevano la mail di invito al mondiale dalla Direzione di Roma della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), il 5 settembre scorso.

