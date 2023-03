Amici 2023, Isobel distante da Cricca: c’entra Gianmarco?/ Esplode il triangolo

Amici 2023 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear piange per Gianmarco Petrelli: che succede con Cricca?

É la candidata favorita alla vittoria del circuito danza, ad Amici 2023, e intanto Isobel Fetiye Kinnear fa parlare anche per il presunto triangolo con Cricca e Gianmarco Petrelli. Mentre i sondaggi web la indicano come favorita alla vittoria del circuito danza e il montepremi finale del talent, Isobel appare sempre più distante da Cricca, con il quale i due apparivano come una vera coppia. Fino a poco tempo fa i coinquilini si lasciavano andare ad effusioni amorose infuocate, tra le mura della casetta dei talenti di Amici 2023. Cosa é accaduto di punto in bianco per la ballerina e il cantautore, nonché compagni di squadra nei CuccaLo? I due pupilli dei caposquadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini avrebbero chiuso in definitiva la loro lovestory sul nascere, con Isobel vicina all’eliminato al secondo serale Gianmarco Petrelli, amico per la pelle di Cricca e fidanzato ufficioso dell’eliminata al primo serale Megan Ria. Così come si evince al rinnovato daytime di Amici 2023, in onda il 27 marzo 2023.

Daniele Dal Moro il tweet contro Orietta Berti/ "Solo le torte...". Cosa è successo?

Si tratta delle immagini che immortalano l’addio di Gianmarco Petrelli alla casetta che accoglie i talenti di Amici 2023. L’eliminato non vedrebbe l’ora di tornare a casa rivolgendo un pensiero all’italo cubana Megan e Isobel piange a dirotto per lui, lontana da Cricca. Quest’ultimo, poco prima, si lasciava andare alle lacrime in un ultimo abbraccio all’amico eliminato, Gianmarco, alla comunicazione dell’eliminazione da parte della conduttrice Maria De Filippi, che avveniva nella puntata serale del 25 marzo 2023.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Per Carola colpo di fulmine…"/ "Mi sento amato!"

“Ma il gelo tra Cricca e Isobel…lei neanche lo ca*a o gli dice qualcosa “, si legge non a caso tra gli ultimi commenti social rilasciati sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. Il sentiment più aggregante del momento nel web, tra i telespettatori, é che si sia innescato un “triangolo amoroso” nella scuola di Maria De Filippi, con Isobel che avrebbe subito il fascino di Gianmarco registrando così la sospetta crisi d’amore con Cricca. Ma qual é la verità che si cela dietro i curiosi particolari che riguardano gli Amici 2023?

Gianmarco Petrelli dice addio ad Amici 2023

Nel frattempo, il discusso daytime vede Gianmarco Petrelli commuoversi, in un ultimo messaggio ai concorrenti promossi al terzo serale di Amici 2023: “grazie a ognuno di voi… era una vita che provavo e ognuno di voi é stato giusto… vi seguo da casa e spaccate!”. Che il presunto triangolo possa configurarsi presto come un quadrilatero, con Megan Ria? Attesissima e a grande richiesta dell’occhio pubblico é la reunion tra Gianmarco e Megan post-talent.

Amici 2023, Isobel distante da Cricca: c'entra Gianmarco?/ Esplode il triangolo

I saluti di Gianmarco ai compagni, reazioni e riflessioni dopo la seconda puntata del Serale, una lettera dalla mamma di Samu e… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/RQ52AClbV3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA