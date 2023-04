Amici 2023, Isobel: Emanuel Lo la sfida con Maddalena/ Il guanto sensualità divide

Amici 2023 di Maria De Filippi, Emanuel Lo riaccende la sfida tra Isobel e Maddalena

Si alimenta la fiamma della competizione in atto tra Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi, ad Amici 2023 di Maria De Filippi, con un guanto di sfida a prova di sensualità. A richiedere la nuova ed ardua prova, per il quinto serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, é Emanuel Lo, che chiama l’allieva ballerina modern Maddalena Svevi a contrapporsi alla pupilla della collega insegnante di ballo Alessandra Celentano, Isobel Fetiye Kinnear.

“Cara Isobel, con questo guanto voglio darti una seconda possibilità– esordisce Lo nella comunicazione del guanto di sfida, nel rinnovato daytime di Amici 2023 datato 11 aprile 2023-, é il nuovo guanto sensualità “. Quindi, si passa all’affondo che Lo riserva alla squadra rivale rappresentata da Alessandra Celentano e la pupilla Isobel Fetiye Kinnear, con allusione alla vittoria conseguita al guanto subito al quarto serale: “il primo guanto si é rivelato a effetto boomerang, perché Maddalena, ‘ballerina insignificante’, ha vinto e la tua maestra ha girato la frittata dicendo che Maddy é stata volgare”.

Il motivo alla base del lancio del guanto serale, quindi, é la volontà di Emanuel Lo di impartire una lezione alla Celentano sulla vera essenza della sensualità e a fronte dell’accusa che taccia Maddalena Svevi di volgarità: “Per me contano i fatti e vi do la possibilità per riscattarvi- é in conclusione l’invito al suo guanto di sfida sulla sensualità agli sfidati- anche per comprendere meglio la differenza tra volgarità e sensualità”.

Il sentiment sul guanto di sensualità divisivo

Le reazioni al guanto, intanto, sono tra le più disparate. La sfidante e la sfidata si palesano del tutto eccitate all’idea di contrapporsi nella prova da Femme fatale prevista ad Amici 2023, sulle note di Earned It di The Weekend. E l’opinione dell’occhio pubblico, sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, in aggiunta, si divide a metà tra chi, in vista del nuovo appuntamento TV serale, sostiene l’australiana Isobel e chi invece fa il tifo per la proposta di sensualità italiana by Maddalena Svevi.

