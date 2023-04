Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear: Benedetta Vari la riduce in lacrime/ “Ipocrita”

Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear finisce in lacrime: c’entra Benedetta Vari

Esplode un nuovo caso ad Amici 2023 di Maria De Filippi, che vede contrapporsi tra loro Benedetta Vari e Isobel Fetiye Kinnear e prendere schieramento il resto dei protagonisti del talent show. Tra le mura della scuola più amata dagli italiani, al rinnovato daytime di Amici datato 27 aprile si fa luce su una palese avversità di Benedetta Vari nei riguardi di Isobel Fetiye Kinnear. E oltre ad alcuni concorrenti a farlo notare é anche la produzione del talent show, tanto che dalla stessa viene stabilito l’annullamento del guanto di sfida previsto alla settima puntata serale del sabato di Amici 2023. Si tratta della prova che chiama la ballerina professionista, Benedetta, ad esibirsi in coppia, per lo scontro sul palco tra Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear. Una decisione maturata al fine di non favorire nella competizione del circuito danza, Mattia, e a discapito di Isobel.

Questo dal momento che la professionista sembrerebbe intollerante alla collaborazione con Isobel e lavorare bene con il solo latinista, alle prove per la puntata all’orizzonte. E al confronto tra le parti coinvolte, rispetto all’accusa generale che taccia Benedetta di una spiccata avversione verso la concorrente australiana Isobel, la Vari prova poi a scrollarsi di dosso la colpa.

“Sinceramente mi aspettavo questo da Benny -fa sapere visibilmente provata per l’attacco ripetuto della Vari, Isobel, che poi finisce in lacrime-, ho sentito tante cose di me… Benny sembra carina e poi…”. E a difendere l’australiana ci pensa, poi, Angelina Mango.Secondo la figlia d’arte del compianto Pino Mango, Benedetta coverebbe del rancore verso Isobel. Per Cricca, cantautore in corsa, la Vari assumerebbe una condotta “ipocrita” nei riguardi di Isobel. L’australiana si palesa del tutto affranta per quelli che lei ritiene degli attacchi gratuiti e ripetuti da parte di Benedetta, professionista nel corpo di ballo di Amici 2023, e definisce “double face”, ossia “doppio giochista”, la professionista.

Benedetta Vari replica all’accusa: la classe dei concorrenti di Amici difende Isobel

Benedetta Vari replica, dal suo canto, provando a scrollarsi di dosso l’accusa generale. Quando l’altro cantautore concorrente segnala uno spiccato comportamento avverso della Vari nei riguardi di Isobel, Benedetta chiarisce la sua posizione tacciando l’australiana di una mancanza di rispetto nell’ambito della convivenza nella casetta che accoglie i talenti del talent show: “lei é egoista…deve ripassare il tip tap e noi ci dobbiamo subire tutto alle otto e mezza e tu mi fai sentire ottocentomila volte la canzone alle prove… noi stiamo a parlare…tu metti la musica a palla”, é l’accusa della professionista.

La classe dei talenti in corsa ad Amici 2023 di Maria De Filippi si schiera però compatta, a sostegno della posizione di Isobel, finita in lacrime. Anche Wax, tra gli altri come Angelina, dà la piena approvazione alla tendenza di Isobel di tenere ininterrottamente le sue prove di ballo, tanto contestate dalla Vari.











