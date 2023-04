Amici 2023, la famiglia Mihajlovic al serale/ Tra il pubblico della quarta puntata…

Amici 2023: il serale conquista i volti noti?

Il serale di Amici 2023 continua a conquistare consensi vincendo, ogni settimana, la sfida degli ascolti con Il cantante mascherato di Milly Carlucci, ma conquista anche il supporto di volti noti che seguono con attenzione le vicende degli allievi che, partecipando al talent show, sognano di poter avere un futuro nel mondo della danza e della musica. In onda da più di vent’anni, il talent show di Maria De Filippi ha strappato e continua a strappare consensi anche tra i volti noti al punto che qualcuno ha pensato bene di assistere dal vivo alla registrazione di una puntata.

E’ quanto accaduto nel corso della registrazione della quarto serale, in onda questa sera. La puntata è stata registrata giovedì 6 aprile e, stando a quello che riporta Novella 2000, avrebbe avuto tra il pubblico dei volti noti.

La famiglia Mihajlovic tra il pubblico del serale di Amici 2023?

Secondo quanto fa sapere Novella 2000, tra il pubblico della quarta puntata del serale di Amici 2023 ci dovrebbero essere alcuni componenti della famiglia di Sinisa Mihajlovic. “Pare, infatti, che tra il pubblico non ci fossero solamente delle persone comuni. Seduti sulle gradinate sembra che fossero presenti anche alcuni membri della famiglia Mihajlović, parenti del compianto Sinisa, calciatore e allenatore scomparso a causa di una brutta malattia a dicembre dello scorso anno”, si legge su Novella 2000.

Non si sa, tuttavia, chi siano i componenti della famiglia Mihajlovic presenti e se Maria De Filippi li abbia salutati o abbia concesso loro un piccolo spazio. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la puntata di questa sera.

