Amici 2023, Maddalena attacca Isobel: “Si sforza di essere sensuale..”/ É polemica!

Amici 2023 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear si confrontano sulla gara di ballo

Si infiamma la competizione tra i talenti di Amici 2023, all’edizione di Amici 22, con Maddalena Svevi che riserva una frecciatina ad Isobel Fetiye Kinnear, in fatto di sensualità nel ballo. Quando ormai manca sempre meno alla puntata della finale di Amici 2023 di Maria De Filippi, la cui messa in onda é prevista per il prossimo 14 maggio 2023, le due dirette rivali ballerine si confrontano a margine delle prove di ballo sostenute al sesto serale di fine aprile, sul cui campo di battaglia il giudice Cristiano Malgioglio ha espresso di preferite Maddalena a Isobel, al grido di “ha dato il fuoco sul palco, é più femmina!”.

Ma quali sono, in sostanza, le reaction delle dirette interessate? “Siamo molto diverse e io sono contenta di aver fatto questo guanto -fa sapere Isobel Fetiye Kinnear e l’occasione é il rinnovato daytime di Amici 2023, quando si esprime a margine del guanto sulla sensualità che l’ha vista sfidare Maddalena Svevi-, non sono più né meno di Maddy”. D’altro canto Maddalena Svevi lancia una frecciatina al veleno all’australiana, facendo eco a Cristiano Malgioglio: “io vedo che lei si sforza di essere sensuale e io sento solo la musica, non penso ad ammiccare… io giuro che ero con la faccia normale… non dico che sei forzata ma pensi di essere sensuale”, é in sintesi la critica che l’allieva di Emanuel Lo muove alla pupilla di Alessandra Celentano.

Il web si divide, tra le competitor di Amici

Un intervento doppio e post-puntata che, intanto, divide l’opinione dell’occhio pubblico sulle due competitor nonché favorite tra i concorrenti candidati alla vittoria del talent show di Maria De Filippi, tra le reaction social più disparate nel web.

Se da una parte ci sono i supporters dell’australiana, che tacciano Maddalena di ostentare la sicurezza della prima della classe ballo per la sola sensualità, dall’altra ci sono i fan della Svevi, secondo i quali Maddy sarebbe sottovalutata nella competizione di Amici 2023, in particolare al confronto con Isobel.

