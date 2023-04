Amici 2023, Maddalena rifiuta il guanto di sfida contro Isobel?/ Esplode la polemica

Maddalena Svevi é tacciata di registrare un clamoroso dietrofront ad Amici 2023 di Maria De Filippi, dal momento che non rifiuta il guanto di sfida a cui si é palesata inizialmente intollerante. Al rinnovato daytime di Amici 2023, datato 14 aprile 2023, Maddalena si palesa disposta ad affrontare il guanto di sfida pensato dalla maestra avvera Alessandra Celentano, secondo la versione originale dello stesso e non in quella facoltativa. Se quella originale chiama le sfidanti ad esibirsi in una performance di ballo e playback sulle note di All the jazz, la seconda versione aggiunge la facoltà estesa alle ballerine di potersi esibire ballando e al contempo cantando totally live. E se inizialmente sembrava rifiutare categoricamente al daytime precedente la possibilità di sottoporsi al guanto in ogni sua versione, in previsione di una performance di Isobel completa in quanto divisa tra canto e ballo, ora Maddalena si dice pronta a mettersi in gioco. Questo, però, alle sue condizioni. Ossia a patto che lei si esibisca in playback, durante la choreo prevista. E ad anticiparlo é il confronto che lei registra con il maestro di ballo Emanuel Lo, che precede il quinto serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, con tanto di reaction dei telespettatori attivi nel web.

In un dialogo di confronto con Lo, rispetto alla sfida che l’attende contro l’australiana, l’insegnante di ballo riserva dei consigli spassionati alla pupilla, ossia quella di cantare nonostante la scelta di non darsi al canto nella versione “lipsync” del guanto: “Quella voce.. devi dare l’impressione che la voce sia la tua.. se tu non fai finta di cantare non andrai mai precisa… la devi proprio cantare- é in sintesi il parere di Emanuel Lo condiviso con Maddalena Svevi in vista del quinto serale -, ok, hai deciso di non cantare ma il playback deve essere preciso e devi dare l’impressione che la voce sia la tua”.

Il sentiment web é avverso a Maddalena Svevi

E tra le relative reaction del popolo del web, poi, sulla pagina Instagram di Amici c’é chi taccia Maddalena di essere protagonista di un passo indietro rispetto alla scelta sul guanto, che inizialmente lei sembrava bocciare in ognuna delle due versioni previste. Ma non solo. C’é anche chi accusa la ballerina di essere favorita dalla produzione del talent, e quindi raccomandata, rispetto alla sua ogni presenza nel daytime di Amici 2023.

“Ah ma quindi Maddalena, se dovessi fare carriera e fare un musical, ti rifiuti di cantare? Sempre se ci arrivi a fare carriera”, si legge tra i molteplici commenti del web e poi ancora- “ma che palle, sempre Maddalena tra i piedi… ma di ballerini esistono solo Maddalena e Isobel? Tanto per sapere”.

