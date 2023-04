Amici 2023 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi rifiuta il guanto di sfida vs Ramon Agnelli?

S’infiamma la competizione di Amici 2023 di Maria De Filippi, con Maddalena Svevi che si palesa in crisi dal momento che minaccia il rifiuto del guanto di sfida contro Ramon Agnelli. Per il quarto serale di Amici 2022, Alessandra Celentano chiama Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo, a sfidare il pupillo Ramon Agnelli in un guanto di sfida a prova di “versatilità bis”, incentrato sul classico e il modern. Un confronto che vedrebbe gli sfidanti mettersi a confronto tra loro rispetto alla capacità artistica di prestarsi ballettisticamente in diversi stili di danza, incluso il classico, il genere rappresentativo del talento di Ramon nonché della categoria dell’insegnante di danza classica, mittente della comunicazione al daytime del talent datato 6 aprile 2023.

Tuttavia, Maddalena Svevi, almeno inizialmente, non si direbbe certa di accettare il guanto di sfida, tanto che ad un confronto con il maestro Emanuel Lo manifesta le sue perplessità. Parlando all’insegnante di ballo, lascia intendere di non ritenere la prova equa, sostenendo che quest’ultima sia a favore di Ramon e a suo discapito. “Io non rifiuto mai niente -esordisce Maddalena, parlando a Lo-ma non lo so, dimmi tu”. E l’insegnante Emanuel Lo non lesina una risposta, suggerendo alla bionda ballerina di Amici 22 di non sottrarsi al confronto. Questo, per evitare il rischio che i giudici del serale possano valutare negativamente il rifiuto del guanto di sfida: “Avrai delle difficoltà Maddalena e io ti capisco…se non accettiamo questo guanto non so se la giuria possa capire… io se fossi in te mi metterei in gioco”.

Amici 2023, Maddalena Svevi rifiuta il guanto ed é eliminata al serale?/ La scelta

Amici 2023, Maddalena é tra i preannunciati eliminati?

Che Maddalena Svevi possa rivelarsi a rischio ballottaggio e tra i nuovi eliminati di Amici 2023, per la crisi che la coinvolge? Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico attivo online si divide tra le reaction più disparate rispetto alle novità che precedono il quarto serale di Amici 2023: “Lei sa solamente lamentarsi”, “Maddalena che lagnosa”, si legge tra i commenti social più disparati e aggreganti rilasciati sulla pagina Instagram di Amici, e poi ancora- “lei che sperava che Emanuel lo rifiutasse…”.

