Amici 2023: Maria De Filippi cambia gli insegnanti?/ Spuntano i nomi di Emma, Alessandra Amoroso e…

Amici 2023: Maria De Filippi cambia tutto?

Dopo il successo ottenuto dall’edizione vinta da Mattia Zenzola, a settembre, riapriranno le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice è pronta ad accogliere altri ragazzi con il sogno di trasformare la passione per la musica e la danza in un vero lavoro. Oltre agli allievi, è fondamentale la presenza degli insegnanti. Se quella di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini non sembra affatto essere in discussione, su quella di Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro ci sono ancora dei dubbi. L riserve saranno probabilmente sciolte poche settimane prima dell’inizio della nuova edizione, ma i rumors cominciano già a circolare sul web.

Amici 22, Raimondo Todaro e Arisa fuori dal cast dei professori?/ Tra i possibili sostituti spuntano Emma e..

In particolare, secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, la De Filippi starebbe pensando a tre ex allieve della scuola la cui presenza scatenerebbe ulteriormente l’entusiasmo del pubblico.

Amici 2023: rumors su Emma Marrone, Alessandra Amoroso ed Elena D’Amario

Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, il cast degli insegnanti di Amici 2023 sarebbe ancora tutto da decidere. «Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere», scrive Venza. Si tratta, naturalmente, di un’indiscrezione non ufficiale. Tuttavia, non è la prima volta che si parla di Emma e della Amoroso per la scuola di Amici.

Giulia Stabile dimentica Sangiovanni con Samu Segreto e Alessio Cavaliere/ Ballano insieme: il video è virale

Se Elena D’Amario ricopre da anni il ruolo di ballerina professionista e, negli ultimi anni, si è accostata anche al mondo della coreografia, Emma, in passato, è stata più volta la direttrice artistica di una delle squadre del serale. Per Alessandra Amoroso, invece, si tratterebbe di un’assoluta novità. L’indiscrezione di Venza, dunque, si rivelerà fondata? Lo scopriremo a settembre.

LEGGI ANCHE:

Amici 22: Benedetta Vari e Mattia Zenzola sempre più intimi/ Una posa sexy conferma la lovestory

© RIPRODUZIONE RISERVATA