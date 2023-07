Amici 22: Benedetta Vari e Mattia Zenzola sempre più intimi/ Una posa sexy conferma la lovestory

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari inseparabili: spunta lo scatto osé della sospetta lovestory top-secret

Benedetta Vari e Mattia Zenzola sono protagonisti di una lovestory top secret, dopo Amici 22, o almeno questo é il sospetto che matura Deianira Marzano. Riattivatasi via Instagram, la blogger campana segnala alla visione del popolo nel web un curioso scatto, che immortala i due talenti latinisti uscenti del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Amici 22 di Maria De Filippi, in un momento di condivisione intimista, con tanto di “sexy pose”.

“Guarda lei dove gli mette la mano per

fare una foto per Istagram- fa sapere nella caption dell’Ig story sul sospetto maturato, la blogger-… ti pare una posa amichevole?”. A detta dell’esperta del gossip made in Italy, il biondo vincitore di Amici 22 avrebbe stregato la collega ballerina nel latino americano, mora, tanto che lei gli riserverebbe un continuo corteggiamento, dopo il fatidico primo incontro tra i due ad Amici. E l’avvicinamento hot che emerge dallo scatto del momento infiamma il chiacchiericcio mediatico, secondo cui Mattia Zenzola e Benedetta Vari nasconderebbero una storia d’amore avviata in forma top-secret.

Un indizio nell’indizio infiamma il gossip sulla sospetta lovestory top-secret

Ma quale buon motivo avrebbero i latinisti, per nascondere il tanto vociferato segreto d’amore? “La mano sul sedere?- rincara, poi, la dose la blogger rispetto alla posa dello scatto “osé”, dove Benedetta Vari insinuerebbe il dubbio sulla lovestory con Mattia Zenzola -… Poi lei reposta sempre e solo lui e mai Simone…”. In un’ipotesi alternativa a prima firma di Il sussidiario.net, tuttavia, Mattia potrebbe non corrispondere a Benedetta l’interesse e l’amore della ballerina.

Insomma, a detta dell’esperta, un altro indizio inequivocabile di una lovestory in corso tra i latinisti sarebbe rappresentato dalla tendenza di Benedetta a concedersi sempre più spesso dei post in compagnia con Mattia, e non con colui che sarebbe -per la cronaca rosa- il fidanzato ufficiale: Simone. Ma quale verità si cela, davvero, dietro l’arcano da svelare?

