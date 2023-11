Amici 2023, Marisol e Sofia a nudo: trapelano forti insicurezze/ La confessione delle ballerine

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti si raccontano senza filtri

Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti si raccontano a nudo, in una confidenza intimista, dove emergono le loro insicurezze al di là delle apparenze, ad Amici 23. Accade nel daytime del pomeridiano di Amici, in onda sulle reti Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, quando le due ballerine sono chiamate ad eseguire una choreo di proprio ingegno.

Amici 2023 oggi 1 novembre non va in onda, perché?/ In pausa per le festività, appuntamento al...

“L’aspetto di come io mi sento a disagio in questa società umana…ma quando ballo non penso, sennò …-fa sapere Sofia Cagnetti nella confidenza rilasciata ad Amici 2023, ammettendo di sentirsi fortemente a disagio nei confronti con il prossimo, oggigiorno, a eccezione fatta di quando si esibisce nella sua arte.

Amici 2023, Nicholas Borgogni: "Io non ci riesco..."/ Il duro sfogo sul rapporto con i genitori

La prova choreo e le reaction di Amici 2023

“C’é sempre questo tassello che sta lì, non é un fatto di vergogna… -quindi la ballerina chiarisce di non avere dei problemi di incomunicabilità personali con terzi, bensì di sentirsi come un pesce fuor d’acqua nella società moderna-, parli con persone che sono vuote e vedi che non c’é niente, mi sento diversa”.

E oltre alla ballerina allieva di Emanuel Lo, anche Marisol Castellanos, confida le sue insicurezze, chiamata a montare una choreo intimista. “Quella delle insicurezze, paranoie, come quella di aver paura di deludere…-esordisce la ballerina allieva di Alessandra Celentano nel racconto della sua idea di choreo -, indosserò forse una camicia che avrà degli strappi sulle mani…”.

Amici 2023, Giovanni Tesse: emerge un mondiale di latino, dopo l'ingresso/ É polemica: parla Todaro

Le aspettative dell’occhio pubblico generale, intanto, salgono per entrambe le due prove coreografate che chiamano le ballerine tra i concorrenti in corsa ad esibirsi sul palco di Amici 2023, all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi.

Non a caso si registra un tripudio di interazioni social di esultanza mischiate ad una notevole aspettativa generale, nel sentiment predominante di consenso dell’occhio pubblico generale. “Sei perfetta così Marisol, piccola”, “Ti capisco Sophie”, si legge tra i commenti social più virali degli internauti, nel web.

Nel frattempo, si alimenta la polemica web sollevata da Luca Jurman sul circuito canto di Amici 23…

Con questa coreografia Marisol riuscirà a scrollarsi di dosso tutte le sue paranoie? #Amici23 pic.twitter.com/QZGxdURHkN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023

"Io mi sento perennemente a disagio…" Ecco la preparazione di Sofia per la gara "La mia storia, la mia coreografia"! #Amici23 pic.twitter.com/sZPHjD0obc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA