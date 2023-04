Amici 2023, Mattia: il guanto Lo vs Maddalena lo mette in crisi: “É tosta”/Si ritira?

Amici 2023 di Maria De Filippi, arriva il guanto di Emanuel Lo che chiama alla sfida Maddalena e Mattia

Mattia Zenzola é tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 2023, a partire dal quarto serale? É l’interrogativo che nasce spontaneo, per l’occhio pubblico, dal momento che Mattia Zenzola ammette di sentirsi in difficoltà al pensiero di essere chiamato alla sfida voluta da Emanuel Lo contro la pupilla di quest’ultimo, Maddalena Svevi. La prova consiste in un guanto di sfida a tre choreo e improntato sulla versatilità , nella cui comunicazione – lanciata allo sfidato Mattia Zenzola, nel daytime di Amici 2023 datato 6 aprile 2023- Emanuel Lo si rivolge alla squadra avversaria dei TodArisa, capeggiata dal collega insegnante di ballo Raimondo Todaro. La sfida che chiama i diretti rivali biondi al quarto serale di Amici 2023 é incentrata sui tre stili di danza, latino, modern e hip hop e va eseguita a piedi scalzi.

Che i risultati del possibile guanto di sfida proposto possano anticipare uno o al massimo i due eliminati previsti al quarto serale di Amici 2023, tra Maddalena e Mattia? Chissà. Nel frattempo entrambi gli sfidanti si direbbero preoccupati, rispetto alle sorti che li attendono, anche per effetto del guanto a prova di versatilità nei vari stili.

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi preoccupati, in reaction al guanto

Al grido di “É tosta”, Mattia si dichiara in crisi, seppur dicendosi disposto a sottoporsi alla sfida contro Maddalena: “É tosta la choreo per il moderno che é più difficile rispetto alla parte di latino…nell’hip hop il guanto é equo perché entrambi non lo abbiamo studiato”. A detta del ballerino, quindi, il guanto di Emanuel Lo é tutto sommato iniquo e a fargli eco é Maddalena, a suon di “come a me non può venire il latino facilmente”. Che possa registrarsi un ritiro, al talent show, rispetto alla sfida? Zenzola non demorde e non si rifiuta di sostenere la sfida: “non é equo, ma se lo devo fare lo faccio”.

Che dei preannunciati sfidanti, Maddalena e/o Mattia possa/possano rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 2023? Staremo a vedere.











