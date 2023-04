Amici 2023, Mattia in crisi: eliminato al sesto serale?/ Lo sfogo con Benedetta

Amici 2023, Mattia Zenzola vive un momento difficile prima del sesto serale

Mattia Zenzola potrebbe rivelarsi uno dei nuovi eliminati ad Amici 2023 (Amici 22), dal momento che paleserebbe una profonda crisi personale, anche in confidenza con Benedetta Vari.

Occasione dello sfogo nel mezzo di un momento duro, per il concorrente ballerino di latino, diventa il rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, in vista del sesto serale del celebre talent show televisivo. E a scatenare lo sconforto che spinge Mattia allo sfogarsi con la coinquilina intima e partner latinista nel ballo, Benedetta Vari, é il guanto di sfida di Alessandra Celentano. La maestra avversa chiama l’allievo di Raimondo Todaro a sfidare la pupilla Isobel Fetiye Kinnear, in una prova di danza modern, che si direbbe ad alto rischio per il concorrente latinista. Questo non solo in quanto la choreo modern é lontana anni luce, in fatto di stile, dal latino di Mattia, ma anche perché dal punto di vista meramente tecnico essa potrebbe rivelarsi un pericolo e il preludio ad un nuovo infortunio.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Di latino non capisci una ceppa.."/ L'attacco a Celentano

“Lo sai come sono… che mi butto in tutto e mi piace fare nuove cose- esordisce nello sfogo condiviso con la sexy brunette di Amici 2023, Benedetta Vari, Mattia, mentre i due si abbandonano alla confidenza intimista tra le mura della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi. E la ballerina professionista nel corpo di ballo ad Amici replica, anticipando l’ipotesi di un’amara sconfitta di Mattia al guanto del team Alessandra Celentano & Isobel, al cospetto dei giudici del serale -“però la maestra lo schiera e perdi il punto”. Inaspettata é la reaction al pronostico che lo vedrebbe rischiare il ballottaggio tra i nominati al titolo di nuovo eliminato, da parte del biondo: “A me non interessa perdere il punto…a me interessa finire questo percorso al meglio e buttarmi in queste cose della choreo… sono tante piccolo cose ma a ripararle ti devi fare male… e non me la sento con l’esperienza dell’anno scorso..”.

Amici 22, Mattia in crisi per il guanto Celentano/La scelta con il prof Todaro divide

La paura di un nuovo infortunio si riaffaccia, quindi, in ricordo dell’infortunio che costringeva Mattia Zenzola al ritiro, ad Amici 21. E Benedetta fa eco supportando il biondo, “fare determinate cose ti mette paura”.

La scelta di Raimondo Todaro provoca l’eliminazione di Mattia Zenzola?

Nel frattempo, in un confronto dell’allievo con Raimondo Todaro, dove quest’ultimo non lesina un attacco alla collega avversa Alessandra Celentano, l’insegnante e mentore consiglia a Mattia Zenzola di rifiutare il guanto di sfida atteso per la sesta puntata serale 2023. Questo, in prevenzione di un ritiro di Mattia dal talent show, per un possibile nuovo infortunio. E che Mattia Zenzola possa rivelarsi tra i nuovi eliminati, prima della finale di Amici 2023 prevista per il 14 maggio 2023, alla luce del momento di difficoltà che porterebbe Mattia a rifiutare la sfida di ballo contro Isobel, non si fa di certo un’ipotesi azzardata.

Amici 22, Celentano sfida Mattia al guanto contro Isobel: eliminato?/ La reazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA