Amici 2023, Megan Ria e NDG bocciati dalla giuria/ I premi degli eliminati

Amici 2023, gli eliminati Megan Ria e NDG sono premiati: i conferimenti

Il serale di Amici 2023 ha il via con una prima puntata che decreta Megan Ria e NDG le due eliminazioni inaspettate e contestate dall’occhio pubblico. La polemica in corso vede il web contestare il talent che per mezzo dei soli tre giudici adibiti per le votazioni ad eliminazioni del serale Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi avrebbe penalizzato il talento della ballerina e il cantante nella gara serale di Amici 2023. Tuttavia i due eliminati non tornano a casa con le mani vuote. Così come svela l’ex allieva e poi ballerina professionista e co-conduttrice su Wittytv di Amici, Giulia Pauselli, i due eliminati si aggiudicano un riconoscimento ciascuno dello stesso valore, ossia il premio Marlú.

Il premio Marlú vale “7mila euro in gettoni d’oro” ed é pensato da Amici 2023 per accompagnare i talenti in corsa al talent nel cammino intrapreso per la realizzazione dei loro sogni, “anche alla fine di questo percorso” e in prospettiva dell’eliminazione al talent. Marlú, in partnership con Amici, avanza con il suo “keep dreaming”. Conferisce agli eliminati di Amici 2023, NDG e Megan Ria il premio in moneta al talento, esortando i due giovani a investire la somma in denaro ricevuta, negli studi della disciplina della propria categoria di appartenenza, rispettivamente canto e ballo.

Megan Ria vola a New York, dopo Amici 2023

Ma non é tutto. Perché, inoltre, al momento dell’uscita di scena dal talent, alla prima puntata del serale di Amici 2023 la prima eliminata Megan Ria apprende la notizia di un altro premio. Ed é la conduttrice e produttrice del talent, Maria De Filippi, a rivelarlo alla giovane ballerina. Si tratta di una borsa di studio conferita a Megan Ria per un corso di studio della danza a cui poter prendere parte per un ciclo di lezioni di danza della durata di 5 settimane. Il corso é previsto presso la prestigiosa scuola di danza Ailey School, diretta dall’esperto coreografo Alvin Ailey.

Un’opportunità più unica che rara, per la prima eliminata al serale di Amici 22, che grazie ad Amici può ora farsi valere agli occhi d’oltreoceano, nel vecchio continente.













