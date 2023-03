Amici 2023, Megan Ria e Todaro sexy insieme: che succede?/ Web in tilt per il video

Megan Ria é ospite a Verissimo: che succede dopo l’eliminazione ad Amici 2023?

L’attesa ospite a Verissimo, Megan Ria, e Raimondo Todaro sono protagonisti di un video virale, via social, ben oltre il “tradimento” che li vede protagonisti ad Amici 2023 di Maria De Filippi. Promossa come concorrente, nella fase antecedente al serale in corso di Amici 2023, Megan diventa allieva ballerina seguita da Raimondo Todaro e tra i due si avvia così una collaborazione. Finché ad un passo dal serale del talent show di canto e ballo l’ospite italo-cubano nella puntata del 25 dicembre 2023 di Verissimo -talent show condotto da Silvia Toffanin – non decide di tradire il mentore e compagno storico della ballerina professionista di Amici, Francesca Tocca.

“L’infedeltà ” dell’italo-cubana si registra con Emanuel Lo: la ballerina, non riuscendo a sentirsi valorizzata a dovere dal mentore di sempre, decide di passare alla squadra competitor come allieva del compagno di Giorgia.

E da membro del nuovo team Megan Ria riesce a qualificarsi al serale di Amici 2023, dove il destino della sua permanenza nella gara dei talenti ha durata breve. Ciò nonostante lei ora conquista il web, con un video che la vede fare coppia con Raimondo Todaro.

Il sexy video che manda il web in tilt

Megan Ria é la prima ELIMINATA al serale di Amici 2023, così come decretano i giudici adibiti alle votazioni Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Ma che succede dopo l’esperienza intrapresa al talent show? La ballerina diventa in queste ore protagonista di un fenomeno social, ossia il video che circumnaviga il web nel mezzo di un tripudio di interazioni tra like e messaggi di consenso rispetto alle immagini della vicinanza intima tra gli ex insegnante e allieva, Raimondo Todaro e Megan Ria. Si parla di un video che immortala l’ospite di Verissimo, Megan Ria, insieme a Raimondo Todaro, mentre i due ballano visibilmente sudati e a distanza ravvicinata tra loro, un paso doble dalle sexy moves sulle note di Loca di Aka7even, in un ballo latino all’insegna della passionalità.

“Oh Gesù”, si legge tra le annesse interazioni social che il web rilascia con stupore, in reaction al video del momento. Che i due volti TV siano tornati ad essere complici, nel ballo? Il contenuto video risalirebbe a prima che avvenisse il “tradimento TV” di Megan ai danni di Raimondo, ad un dato momento precedente al talent e al pre-serale “incriminato” di Amici 2023. “Ma hanno avuto una storia?” , si chiede quindi qualche utente, sollevando l’ipotesi di un possibile flirt tra l’ospite a Verissimo e l’insegnante storico.













