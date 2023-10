Amici 2023, Mida: “I miei si sono separati…”/ La confessione dolorosa commuove i fan

Amici 2023, Mida si lascia andare ad una confidenza intima: il dramma

É un Mida particolarmente intimista quello che si racconta tra le mura di Amici 2023 (ed. Amici 23), sulla rottura tra i genitori. L’allievo di Lorella Cuccarini si lascia andare alla confidenza intimista, tra le mura della scuola più spiata d’Italia, incalzato dalle domande della insegnante di canto Lorella Cuccarini, che tra i suoi vanti vanta il fenomeno pop del successo in corso di Angelina Mango, allieva della più amata dagli italiani ad Amici 22.

“É stato un anno assurdo, non me l’aspettavo -fa sapere il cantautore con all’attivo la precedente partecipazione televisiva al contest Sanremo Giovani di Sanremo 2023, incalzato dalle domande di Lorella Cuccarini, ad Amici 2023 (Amici 23)-, i miei si sono separati”. La rivelazione giunge tra le mura di Amici 23, nel mezzo del daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, in onda il 12 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Mida commuove i fan

E mentre l’insegnante avversa Anna Pettinelli lo sfida a cantare sul palco della puntata domenicale di Amici 23 il pezzo sanremese Brividi, non ritenendo il giovane all’altezza di definirsi un cantante rispetto ai requisiti richiesti nel canto, come l’espressività e la capacità di comunicare un’emozione tanto da definirlo uno “scalda-pubblico”, Mida dà libero sfogo al disagio personale. Quello vissuto nell’ultimo periodo, relativamente alla rottura tra i genitori: “l’ho vissuta male, poi bene perché ho visto le due facce tornare al loro colore ho dovuto fare due traslochi… Un anno pesantissimo”.

Nella confidenza , poi, Mida svela senza filtri e incurante di ogni possibile giudizio esterno, il cordone ombelicale che lo vincola alla madre: “mamma…un angelo caduto in terra per me e per lei sono un pensiero fisso… una mamma che mi adora e mi culla e ora mi manca”.

Un momento intimista che, intanto, commuove l’occhio pubblico attivo nel web, in un tripudio di interazioni social dei telespettatori e utenti che destinano commossi messaggi di stima e ammirazione, via social, al cantante in corsa ad Amici 2023 (Amici 23)













