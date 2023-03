Amici 2023, NDG: “Non me l’aspettavo…”/ Lo sfogo dopo l’eliminazione

NDG si racconta dopo Amici 2023: l’eliminato é ospite a Verissimo

É un NDG deluso per l’eliminazione e al contempo fiero per il percorso intrapreso, dal debutto all’uscita di scena segnati ad Amici 2023, quello pronto a ripartire verso nuovi progetti e il ritorno. All’orizzonte per lui si prevede anzitutto il ritorno live sui palchi e non solo, dal momento che il giovane vip é preannunciato tra gli ospiti nella nuova puntata di Verissimo, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

L’atteso ospite a Verissimo e ormai ex Amici 22 (l’edizione Amici 2023 del popolare talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi) si racconta a Witty TV, in un bilancio consuntivo tra passato e presente.

“Mi dico bravo, soprattutto oggi, perché oggi non ho avuto paura- esordisce, incalzato in una reaction a caldo sull’eliminazione subita al primo serale di Amici 2023-. Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, è un artista migliore, è un cantante più bravo, ha una consapevolezza molto più grande di se stesso e del mondo che lo circonda, nella vita”. Ricorderà Amici come una scuola di vita, quella che gli ha insegnato a ripartire dopo la battuta d’arrest pre-talent del successo subita rispetto al disco d’oro che conseguiva con il singolo pre-Amici, Panamera, da musica indipendente da giovanissimo.

Ma quale sentiment matura rispetto all’uscita di scena dal serale di Amici 2023 in corso? Nelle sue dichiarazioni c’é anche dell’amarezza per la possibilità di una qualificazione alla finale di Amici 2023, ormai sfumata: “Sicuramente non me l’aspettavo- aggiunge il secondo eliminato dopo Megan Ria, di Amici 2023-. Mi aspettavo di andare più avanti ma comunque uscire così è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Ti dirò che oggi l’ho vissuta come una finale“.

Il futuro di NDG é anche live: l’ex Amici 2023 si racconta a Verissimo

Insomma, l’ospite a Verissimo, NDG, si sarebbe auspicato di qualificarsi come finalista alla puntata finale di Amici, anche se indipendentemente dal successo in termini di stream su Spotify Italia dei singoli presentati ad Amici Fuori, Perdonami e Voglio di più, si dichiara “libero”, anche grazie al talent show, in attesa di vivere il futuro all’orizzonte: ‘Non ho rimpianti ed oggi non ho avuto paura. E questa sensazione me la porterò dietro per futuri palchi e future esperienze”.

L’ospitata TV a Verissimo, di NDG, é intanto attesa nel pomeriggio TV del 25 marzo 2023.











