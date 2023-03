Amici 2023 , Piccolo G: “Avevo pregiudizi sulla scuola…”/ La verità dell’eliminato

Amici 2023 di Maria De Filippi, Piccolo G é il primo eliminato al secondo serale

Piccolo G é il primo eliminato, si commuove e commuove nella puntata della sua uscita di scena decretata dalla giuria, al secondo serale di Amici 2023. Un’eliminazione piuttosto dibattuta. Sulla scia della polemica in corso, che vede i telespettatori attivi via social contestare fortemente il verdetto dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré – che hanno stabilito le sorti dell’eliminato- chiamato al discorso di addio il cantautore allievo di Rudy Zerbi uscente di Amici 2023 torna ad emozionare ancora.

Lo fa dopo aver appassionato l’occhio pubblico con un percorso di studio tra alti e bassi nella scuola di Maria De Filippi, in particolare alle prese della lovestory avviata con Federica Andreani e le incomprensioni con l’insegnante Zerbi che, talvolta, non lo considerava autentico nella sua veridicità, ma ipocrita e falso perbenista. Ed é il momento del sentito addio ad Amici 2023. Piccolo G si palesa con la salivazione azzerata, in preda alla commozione, quando incalzato dalla conduttrice Maria De Filippi, su un bilancio consuntivo dell’esperienza del talent, ammette di aver superato i suoi limiti ad Amici 2023, fino ad emozionare l’occhio pubblico, anche la padrona di casa. La conduttrice De Filippi, non a caso, gli porge il suo dolce regalo, non nascondendo di dover ricorrere ai ripari con la sua –caramella– per rimediare alla salivazione azzerata dovuta all’emozione condivisa con lui.

“Sono partito che ero molto scettico…- fa sapere Piccolo G, incalzato sul percorso della scuola intrapreso e ultimato ad Amici 2023-, questo programma mi ha insegnato un sacco di cose, i benefici e le difficoltà della convivenza, la costanza del lavoro, mi ha dato una grande lezione, quella che il rancore che non serve”. Il riferimento é in particolare al superamento che pregiudizi che lui aveva maturato sulla celebre scuola, sentendosi evidentemente penalizzato nella competizione tra i talenti e agli scontri avuti con Zerbi, poi risolti a quanto pare anche grazie alla mediazione pacifista tra le parti di Maria. E agli applausi scroscianti dei spettatori in studio, che lo avrebbero di sicuro salvato qualora fossero stati chiamati alle votazioni adibite per l’eliminazione, poi, lui aggiunge visibilmente commosso: “il pubblico in effetti è un piacere averlo a favore”.

L’addio di Piccolo G é con una promessa, ad Amici 2023

Ma non é tutto. Perché, in conclusione, poi Piccolo G si fa la promessa di uscire di scena con ottimismo, “andrò in giro con il sorriso”, pronto a mettersi alla prova anche contro chi non scommetterebbe sulla sua musica per testi ritenuti di difficile lettura: “anche essendo più semplice, posso essere sempre io”. E, nell’attesa di vederlo all’opera con la sua musica, intanto l’occhio pubblico contesta la sua eliminazione al talent: “Unpopular opinion: Piccolo G non meritava l’eliminazione”, e ancora “Piccolo questo programma non ti merita”.

questo programma non l'ha mai capito ma almeno è uscito con tutto il pubblico che urlava il suo nome, noi tiferemo sempre per te piccolo g ❤️‍🩹#amici22 pic.twitter.com/25nLPNx05w — elena; (@heythereelena) March 25, 2023

