Amici 2023, Piccolo G vincitore per Maria De Filippi?/ Il gesto che spazza i dubbi

Amici 2023, Piccolo G eliminato e il concorrente favorito alla vittoria del talent di Maria De Filippi? Le anticipazioni TV svelano che…

Piccolo G é il preannunciato primo eliminato al secondo serale di Amici 2023 e al contempo anche il vincitore mancato per la conduttrice Maria De Filippi, al talent. O almeno così si direbbe relativamente alle ultime anticipazioni TV lanciate online da Superguida TV e Amici news rispetto alla registrazione della seconda puntata serale di Amici 2023, prevista in onda il 25 marzo 2023.

L’eliminazione di Piccolo G, cantautore allievo promosso al serale dall’insegnante Rudy Zerbi, caposquadra per il canto in coppia Alessandra Celentano per il ballo, si decreta per il volere dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Questo, al termine della prima tra le tre manche della sfida a squadre serale prevista tra le squadre capitanate da Rudy Zerbi in coppia con Alessandra Celentano vs Lorella Cuccarini in coppia con Emanuel Lo: “Perde la squadra capitanata da Zebi-Cele -anticipano gli spoiler TV su Amici 2023-. Vengono mandati al ballottaggio: Piccolo G, Aaron e Isobel. La ballerina ed Aaron si salvano”. Dunque é Giovanni a lasciare la scuola, dopo uno scontro tra “amici” all’ultimo sangue.

“Piccolo G canta il suo brano intitolato Acquario. Aaron canta Universale. Isobel balla sulle note di Total eclipse of my heart”. Le anticipazioni, quindi, vedono G insieme ai compagni di squadra Aaron Cenere e Isobel Fetiye Kinnear essere nominato al ballottaggio per la decretazione del primo tra i due eliminati previsti in puntata, dai CuccaLo. Nel ballottaggio, in un tentativo di un salvataggio Piccolo G canta il singolo E’ normale e Aaron canta il suo Mi prendo cura di te. “Alla fine, nonostante il tifo e il discorso di Maria De Filippi, Piccolo G viene eliminato definitivamente”. Nel discorso che anticiperebbe il verdetto della giuria, dell’eliminazione di Piccolo G, si rileverebbe il “vincitore mancato” di Amici 2023 secondo il gradimento della conduttrice Maria De Filippi, dal momento che lei si direbbe in crisi, alle prese con una delle sue succulenti caramelle per rimediare alla salivazione azzerata, che sarebbe dovuta a al rischio eliminazione spettante al cantautore di Acquario: “Nel suo discorso Maria dice a Piccolo G che mangia le caramelle quando si emoziona troppo e le va via la saliva. Le caramelle l’aiutano. Poi, Maria, offre una caramella a Piccolo G”.

Il travolgente retroscena su Piccolo G, concorrente eliminato ad Amici 2023

Con il gesto simbolico della caramella offerta al concorrente, preannunciato eliminato al secondo serale di Amici 2023, Maria De Filippi consacrerebbe Giovanni come il “vincitore mancato” di Amici 2023.

E anche il pubblico presente in studio, per l’attesa puntata, contesterebbe non troppo velatamente con la conduttrice l’eliminazione stabilita dai tre giudici: ” Piccolo G pensava di non essere amato e compreso dal pubblico, ma nella sua esibizione finale tutti si alzano in piedi e lui si emoziona”, é il plauso collettivo che si rileva in un travolgente retroscena dell’eliminazione, tra gli spoiler tv.

