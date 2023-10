Amici 2023: provvedimento disciplinare per Ezio/ Il cantante punito da tutti, insegnanti e allievi

Amici 2023: arriva il primo provvedimento disciplinare

Nella registrazione di Amici 2023 del 12 ottobre e che sarà trasmessa su canale 5 domenica 15 ottobre, oltre alla classica gara di ballo e di canto che ha avuto come giudice Emma Marrone, non sono mancati i momenti divertenti, di gossip, ma anche i provvedimenti disciplinari. Nella scuola di Amici, infatti, è fondamentale anche la disciplina. Disciplina che comporta presentarsi in orario alle lezioni, studiare, ma anche tenere in ordine la casetta dove tutti gli allievi vivono. Già nelle scorse edizioni, sono stati diversi gli allievi puniti per il disordine e la mancata pulizia della propria stanza e della casetta in generale.

Motivo che ha spinto a punire anche Ezio. Il cantante di Amici 2023, infatti, è il destinatario del primo provvedimento disciplinare. A quanto pare, sarebbe lui l’allievo più disordinato della classe.

Insegnanti e allievi di Amici 2023 puniscono Ezio

Nel corso della registrazione di Amici 2023, Ezio è stato così punito con un provvedimento disciplinare che gli ha impedito di esibirsi. A punirlo è stato il parere unanime, come fanno sapere le anticipazioni di Superguidatv, degli insegnanti e degli allievi. Quest’ultimi, infatti, hanno confermato il disordine di Ezio e la sua poca voglia di partecipare alle pulizie domestiche. Con la formazione della classe, Maria De Filippi e gli insegnanti, in particolare Alessandra Celentano, erano stati chiari sull’importanza di rispettare tutte le regole, in primis quelle sull’igiene.

Dopo circa tre settimane di permanenza nella scuola, però, è già arrivato il primo provvedimento disciplinare. Quanto accaduto ad Ezio farà da monito agli altri allievi per evitare che la situazione si ripeta?

