Amici 2023, Ramon Agnelli battuto da Maddalena Svevi al quinto serale/ Non va in finale?

Amici 2023, Ramon Agnelli é eliminato al quinto serale? É a rischio al ballottaggio, con Federica Andreani…

Ramon Agnelli rischia di non raggiungere l’upgrade di concorrente nella rosa degli ammessi alla finale di Amici 2023. O almeno questo é il margine di rischio che si rileva dalle anticipazioni TV riprese da Amici news e Superguida TV, relativamente alla quinta puntata serale del talent show di Maria De Filippi. Secondo quanto anticipato della attesa puntata, il ballerino allievo elogiato dall’insegnante Alessandra Celentano al titolo di “perfezione nella danza” per linee fisiche e tecnica é anticipato come uno dei tre talenti nominati per il ballottaggio ad eliminazione finale, previsto in conclusione della puntata. Ma non é tutto. La seconda tra le tre manche di sfida, che decreta il rischio eliminazione per il talento originario di Milano, vede Ramon perdere al confronto con la pupilla di Emanuel Lo tanto contestata dalla Celentano, Maddalena Svevi.

Per la maestra Maddalena sarebbe un “pulcino” che, messa alla prova al guanto sulla sensualità contro l’adorata pupilla della Celentano, Isobel Fetiye Kinnear, diventerebbe volgare. Eppure la Svevi batte Ramon, su votazioni espresse dai giudici del serale, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré, Michele Bravi, contribuendo a segnare il rischio eliminazione ai danni del ballerino.

“Seconda manche: cosa è accaduto?

Zerbi- Cele vs CuccaLO. Vincono Lorella ed Emanuel – si apprende dagli spoiler della manche funesta per Ramon-, prima prova: Maddalena che balla My Head and My Heart vs Aaron che canta La Cura di Battiato. Sullo sfondo passo a due di Elena D’Amario e Simone Nolasco. Vince la ballerina. Aaron inizia subito dopo a piangere e ha un forte momento di sconforto. Malgioglio lo vedeva inesperto per l’età”. Lo spoiler TV della manche, poi, prosegue: “seconda prova: Maddalena balla Il mare d inverno vs Ramon balla Il mio canto libero con Elena. Vince di nuovo Maddalena. Ballottaggio tra Aaron che canta If ain’t got you e Ramon. Va a rischio eliminazione Ramon”.

Ramon Agnelli, insieme a Federica Andreani, sono i preannunciati candidati al ballottaggio finale e ad eliminazione definitiva. Chi si salverà e chi sarà eliminato resta l’arcano da svelare.

Ma alla luce degli ultimi spoiler tv, viene facile pensare che Ramon Agnelli possa rivelarsi tra i nuovi eliminati e quindi i non ammessi alla finale di Amici 2023. Il che potrebbe rappresentare una cocente delusione, in particolare per Alessandra Celentano, che così vedrebbe spegnersi il sogno che vive Ramon Agnelli di agguantare il montepremi ed altri riconoscimenti previsti per i finalisti, al talent show di Maria De Filippi.

