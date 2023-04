RAMON ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Celentano furiosa: “È un ballerino non compreso”

Ramon a rischio eliminazione ad Amici 2023: Celentano furiosa!

Non ci sta Alessandra Celentano alle critiche che la giuria lancia in direzione del suo allievo Ramon durante il sesto serale di Amici 2023. Se Cristiano Malgioglio trova il ballerino “poco sconvolgente” e solo e sempre lì a “girare e saltellare”, Giuseppe Giofrè trova che invece manchi di carisma. Critiche pesanti, che lasciano il ballerino con le lacrime agli occhi e la sua maestra indispettita.

Per la Celentano, Ramon è “un ballerino non compreso”, perché “per capirlo bisognerebbe essere addentrati in questa disciplina e capirne tutte le difficoltà”, una stoccata alla giuria che Maria De Filippi fa subito notare. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ramon Agnelli é il preannunciato eliminato al sesto serale di Amici 2023, o almeno questo é il pronostico a prima firma di Il sussidiario.net. E, tra gli indicatori dell’alto margine di rischio eliminazione che potrebbe preludere all’eliminazione di Ramon Agnelli, emerge un particolare dettaglio, dalle anticipazioni che Amici news e Superguida TV forniscono online dell’attesa puntata serale, che precede la finale di Amici 22 prevista per il 14 maggio 2023.

Il particolare in questione é che, sulla base dei verdetti dei tre giudici adibiti alle votazioni del serale, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, tra i tre nominati al ballottaggio ad eliminazione definitiva con Cricca e Mattia Zenzola, Ramon Agnelli é l’unico a non mettere a segno alcun punto in favore alla squadra.

Segno, quest’ultimo, del fatto stesso che il talento di Ramon sia il meno apprezzato tra i tre talenti finiti al ballottaggio del sesto serale, al cospetto dei giudici adibiti alle votazioni. Dalle anticipazioni TV del momento si apprende che a salvarsi per primo dal rischio eliminazione, su votazioni espresse sempre dalla giuria, sia Mattia Zenzola. Ma chi sia a salvarsi dal ballottaggio e l’eliminato definitivo, tra Cricca e Ramon Agnelli rimane l’arcano da svelare e il pronostico a prima firma di Il sussidiario.net può confermarsi o smentirsi solo con la messa in onda dell’attesa sesta puntata serale di Amici 22.

“Al ballottaggio per l’eliminazione viene mandato Ramon”, si legge tra gli spoiler TV del momento relativi alla prima tra le tre manche di sfida a tre squadre del sesto serale di Amici 2023, che vede i giudici mandare al ballottaggio ad eliminazione Ramon Agnelli. La prima manche del sesto serale vede Ramon perdere al verdetto di ogni sfida a cui é chiamato per lo show: “-Seconda prova: Wax contro Ramon che balla Tha’s Amore e vince Wax cantando Ti regalerò una rosa con barre contro la violenza sulle donne. Malgioglio si emoziona -aggiungono i beninformati-. Terza prova: Mattia balla un jive contro Ramon e vince Mattia”.

Cristiano Malgioglio affonda Ramon Agnelli, tra i giudici del serale di Amici 2023

E a rimarcare il dettaglio che fa da chiaro indicatore che Ramon Agnelli sia l’eliminato del sesto serale di Amici 2023, é poi un altro curioso particolare. Ossia la sentenza critica del giudice Cristiano Malgioglio, che affonda pubblicamente il ballerino che Alessandra Celentano eleva al titolo di “perfezione della danza per linee fisiche e tecnica”: “Proprio su Ramon Malgioglio ha litigato con la Celentano dicendo che il ballerino fa sempre le stesse cose”.











