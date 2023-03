Amici 2023, Ramon tradisce Celentano con Todaro?/ Web in tilt per il paso con Mattia

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Ramon Agnelli uniti nella competizione e …

Ramon Agnelli tradisce Alessandra Celentano e il resto della squadra di appartenenza capeggiata dalla maestra con Rudy Zerbi, per Mattia Zenzola, pupillo di Raimondo Todaro? É l’interrogativo che sovviene ora spontaneo all’occhio pubblico, alla presa visione del daytime del talent datato 23 marzo 2023. Nell’attesa generale per il secondo appuntamento serale di Amici 2023, previsto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Ramon Agnelli si lascia tentare dal cuore pulsante latin del pupillo e l’assistente personale in parteneraggio come ballerina professionista dopo l’eliminazione al talent di Raimondo Todaro, acerrimo rivale dell’insegnante di ballo. Ma quale sarà la reaction della maestra Alessandra Celentano, al “tradimento“?

Il video-frame incriminato del momento, che é virale nella rete, vede Ramon intrattenersi con i due rivali rappresentanti dei TodArisa, la squadra capeggiata da Todaro per il ballo e la collega insegnante di canto Arisa, mentre i tre ballano a ritmo di passi di latino. Questo, con Agnelli che sembra preannunciarsi prossimo alla rottura del sodalizio con la maestra di danza classica che lo ha promosso nella scuola. Dopo l’addio di Megan Ria a Todaro con il passaggio della prima nella squadra di Emanuel Lo nei CuccaLo, nel mezzo della competizione del serale di Amici 2023 Ramon potrebbe voler cambiare squadra e passare ai TodArisa. “Cosa si può fare da singoli?- incalza da debuttante latinista Mattia e Benedetta dei TodArisa, mentre i tre ballano in un paso di gruppo e Zenzola promuove l’improvvisazione del rivale amico, pupillo della maestra che lo definisce immaturo, timido e carente in fatto di virilità nel ballo: “Viene naturale proprio”, sono le parole d’elogio di Mattia, che così facendo sembra voler tentare il tradimento di Ramon con lo zampino della sua squadra, in una rivincita sulla Celentano. E Agnelli sembra, ormai, lontano anni luce dalla maestra: “datemi una noce di cocco a Santo Domingo”. La reaction dell’occhio pubblico?

Il web approva il “tradimento ” ad Amici 2023

Tra i commenti web, via social, sono in molti gli internauti che approverebbero il preannunciato “tradimento” di Ramon, che dal CV incentrato su una importante formazione da étoile nella danza classica ora sembra voler dare anima e corpo ai balli latini di gruppo, complice il rivale amico Mattia Zenzola. “A Ramon si é aperto un mondo. – Troppo forte”, si legge tra i messaggi di consenso del web, in un invito all’unità tra le squadre competitor.

Che Ramon possa lasciare la Celentano e cambiare squadra di gioco, seguendo le pulsazioni del cuore a ritmo di latino? Con l’imprevedibile Agnelli, tutto può accadere al serale di Amici 2023.











