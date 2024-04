Mattia Zenzola, incidente in auto a causa di un pirata della strada: come sta?/ “E’ scappato senza pietà…”

Mattia Zenzola, l’amarezza sui social dopo l’incidente in auto: “Una persona che si schianta…”

Brutta disavventura per Mattia Zenzola, coinvolto in un incidente che fortunatamente non ha avuto serie ripercussioni; solo un grande spavento oltre al rammarico e la rabbia del vincitore di Amici 2023 che ha raccontato sui social la spiacevole dinamica. Il ballerino – come racconta Leggo – si è detto provato non tanto per l’incidente in sé ma per il fatto che, il conducente dell’auto rea di averlo tamponato, non si è nemmeno fermato per assicurarsi delle sue condizioni.

“Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta con velocità (con tanto di stop) contro un’auto si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà”. Queste le parole di sfogo di Mattia Zenzola, vittima di un tamponamento da parte di un’auto pirata e senza che la persona in questione si preoccupasse delle sue condizioni e di quanto arrecato al veicolo del ballerino in termini di danno.

Mattia Zenzola, come sta dopo l’incidente in auto: “Non preoccupatevi, è tutto ok…”

Oltre al danno anche la beffa, Mattia Zenzola – come racconta il portale – ha postato sui social l’immagine della sua auto palesemente danneggiata dal tamponamento. Fortunatamente per lui pare non vi siano state ripercussioni di tipo fisico ma resta il rammarico per un comportamento decisamente deplorevole. “Sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile”.

Al di là dell’amarezza per il mancato soccorso, Mattia Zenzola ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati alla vista dell’incidente. “Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto”. Il ballerino ha poi voluto rassicurare i suoi fan in riferimento alle sue condizioni: “Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo: non preoccupatevi, è tutto ok”.

