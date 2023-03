Amici 2023, Samuele Segreto e Angelina Mango una coppia?/ Spunta una lettera e…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Samuele Segreto vicini e complici: i fan sognano la lovestory

Samuele Segreto e Angelina Mango sono una preannunciata coppia di Amici 2023 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo, per l’occhio pubblico attivo nei vari social, dal momento che il ballerino e attore protagonista nel nuovo film di Beppe Fiorello -Stranizza d’amuri- e Angelina Mango appaiono sempre più vicini e complici tra loro. I due tornano a figurare molto uniti, nel rinnovato daytime del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e datato 27 marzo 2023. Nel dettaglio, accade che Samuele diventa destinatario di una lettera inaspettata, e a fargli compagnia, nel momento intimista, sono i compagni di studio Federica Andreani, Cricca e in particolare la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Angelina Mango.

Samuele appare piuttosto commosso, mentre stringe tra le mani una foto e la mostra ai compagni di studio. Si tratta di uno scatto di famiglia che correda una lettera della mamma, che per i fan del ballerino e della cantante potrebbe rivelarsi la preannunciata “suocera” di Angelina. “Se non piangiamo per la mamma, noi maschietti, per chi dovremmo piangere?!?” é il sentiment di Cricca alla commossa reaction di Segreto al regalo epistolare della madre. Ma non é tutto. Perché Angelina Mango, sempre più vicina e complice nel sodalizio artistico e personale stretto con il compagno nella squadra dei CuccaLo capeggiata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini alla competizione serale di Amici 2023 in corso, vuole sapere del contenuto della lettera.

Angelina Mango punzecchia Samuele Segreto: il sentiment su Amici 2023

“Balli malissimo, sei brutto e cattivo”, prova a indovinare il messaggio della madre di Samuele, tra il serio e il faceto, Angelina. Insomma, la figlia d’arte punzecchia il bel ballerino, nel tentativo di farsi svelare il contenuto dell’epistola.

Che possa nascere una lovestory tra Samuele e Angelina, tra le mura della scuola più spiata d’Italia, resta la speranza dei famosi dei due candidati alla vittoria dei circuiti ballo e canto e il montepremi finale di Amici 2023. “Che belli che sono”, si legge tra i commenti social di chi sogna una lovestory ufficiale tra i due compagni, che con Cricca formano una squadra, i Cuccalo. “Angelina e Fede sono speciali”, si legge poi tra gli altri commenti social più aggreganti, a margine della sorpresa epistolare.

I saluti di Gianmarco ai compagni, reazioni e riflessioni dopo la seconda puntata del Serale, una lettera dalla mamma di Samu e… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/RQ52AClbV3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023













