Amici 2023 serale, Aaron Cenere: “Così mi accoltello..”/ Lo sfogo

Le sue performance eseguite al secondo serale di Amici 2023 dividono l’occhio pubblico a metà e, intanto, Aaron Cenere rompe il silenzio al riguardo con una rivelazione per certi versi inaspettata e piuttosto forte. Si tratta di una serie di dichiarazioni che il cantautore di Universale rilascia a margine della sua partecipazione alla competizione del secondo serale, dove a suo avviso lui ha sfoderato la sua verità per la prima volta. Questi, nel tentativo di far ricredere i detrattori che lo accusano di autocompiacersi e di non riuscire a rendersi veicolo di un’emozione.

“Io sono contento di me stesso in generale …-fa sapere Aaron Cenere, in un bilancio consuntivo sulla performance del secondo serale, dalle parole anche forti – ogni volta mi do così delle coltellate”. Insomma, non é facile per lui mettersi a nudo sul palco : “mi nascondevo dietro a gesti che coprivano il vero io…interferivano tra il dentro e il fuori e mi dicevo faccio fatica a farmi vedere…”, Prosegue la rivelazione. Da qui la scelta di Aaron Cenere di optare per una performance al netto di grandi numeri da performer o animale da palco, che dir si voglia, lasciandosi andare al canto con una semplice asta da microfono alla mano: “ma mi accoltella ogni volta, perché sono completamente nudo…”. Il suo essere perfezionista, però, non lo abbandona: “potevo fare un po’ meglio”, é l’autocritica, non a caso che muove su se stesso, il biondo Cenere. Che la svolta che sente di aver registrato al secondo serale sia arrivata anche all’occhio pubblico?

Il web si divide su Aaron Cenere di Amici 2023

Nel frattempo, l’opinione dei telespettatori via social si divide a metà sul conto del cantautore di Universale.

“Aaron insopportabile e mamma mia falso, esagerato…si crede chissà chi”, si legge tra i commenti social più aggreganti del web, e ancora, “Aaron per me deve vincere la categoria canto”, “vabbé, Aaron che vince contro Angelina é stato qualcosa di scandaloso…” evidenzia poi qualcuno della sfida tra il cantautore e Angelina Mango sulle note della black music, che per le votazioni degli ultimi 2 tra i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe, ha visto trionfare il biondo, al secondo serale di Amici 2023.

