Amici 2023 serale, Angelina Mango e Federica Andreani acerrime nemiche?/ La verità

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Federica Andreani sono “nemiche amatissime” al serale e…

Angelina Mango e Federica Andreani sono acerrime nemiche nel mezzo della competizione in corso al serale di Amici 2023? Questo é l’interrogativo che nasce spontaneo tra i fedeli seguaci del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, dal momento che le due cantanti in corsa per un posto alla finale della fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi si direbbero nella rosa dei preannunciati finalisti di Amici 2023. Un pronostico in vista della attesissima finale, che sembra maturare soprattutto in Arisa, insegnante di canto di ruolo nel cast del talent, che non a caso propone un guanto di sfida al secondo appuntamento serale di Amici 2023, previsto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Si tratta del guanto per cui Arisa chiama la pupilla della collega insegnante di canto Lorella Cuccarini, Angelina Mango, ad esibirsi al confronto con la protetta Federica Andreani, in una comparata a prova di cover sulle note di Volami nel cuore di Mina. Una sfida nella sfida del serale di Amici , che le due sfidanti sembrano accettare, seppur a malincuore, particolarmente legate l’una all’altra tra loro.

Così come emerge in un momento di fragilità che, al rinnovato daytime di Amici 2023 del 23 marzo 2023, Angelina condivide con Federica al pensiero di essere in sfida contro “l’amica amatissima”. Questo, ben al di là delle malelingue che vedono le due cantanti “acerrime nemiche” giurate, per effetto del montepremi finale e altri riconoscimenti al talento in palio alla finale del talent show.

Angelina Mango si sfoga in confidenza con Federica Andreani: la reazione web

Mentre si lascia andare alle lacrime in uno sfogo con la rivale amata, Angelina Mango non nasconde di sentire forte il bisogno di stare accanto a Federica, mentre ad attenderle al serale di Amici 2023 c’é il guanto di sfida voluto da Arisa: “voglio solo che stiamo insieme il più possibile”, dichiara tra le lacrime la figlia d’arte in confidenza con la rivale amica e la non figlia d’arte le fa eco, con un commosso “sono molto contenta di averti conosciuta…quello che sei non te lo ha regalato nessuno…penso che tu abbia tante cose da dire e sai come dirle tutte…”. Il riferimento sarebbe anche alla nomea di “raccomandata” che piomba sul conto di Angelina, per il fatto di essere la figlia d’arte di Laura Valente (ex Matia Bazar) e il compianto Pino Mango.

Ma ben oltre il peso del pregiudizio, per Federica, Angelina ha “delle fragilità che ti fanno essere quella che sei… quando mostri questo mondo a sé… é bello”. E il legame tra le due può dirsi indissolubile, al di là della competizione, con Angelina Mango che si perde tra le braccia di Federica Andreani, in un conforto reciproco in vista del guanto di sfida che le vede contrapporsi: “Quanto sei bella, Fede”.

Continua l'assegnazione dei guanti di sfida per la seconda puntata del Serale, Samu si confronta con il maestro Emanuel Lo, il guanto di sfida dei prof, l'amicizia tra Federica e Angelina… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇 https://t.co/3SX8G1CfVq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023

E, intanto, nell’attesa del rinnovato appuntamento serale di Amici 2023, l’opinione dell’occhio pubblico consacra il sodalizio delle amate rivali come la vera es unica storia d’amore tra le “lovestory” nate nel talent show di Maria De Filippi, tra i commenti social più aggreganti su Instagram: “Belle loro”, si legge tra i commenti dei supporters della coppia di Amici 2023 più amata dagli internauti.











