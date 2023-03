Amici 2023 serale, chi sono gli eliminati alla 2° puntata?/ Cricca e Aaron Cenere…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Cricca e Aaron Cenere nominano i nuovi eliminati al secondo serale

Nell’attesa generale per la seconda puntata del serale di Amici 2023, tra i 12 concorrenti superstiti della competizione tra i talenti di canto e ballo Cricca e Aaron Cenere si anticipano come prossimo eliminati. O almeno questa possibile doppia eliminazione si configura in quello che sembra essere il pronostico fornito dai diretti interessati, rispettivamente cantautore allievo di Lorella Cuccarini e cantautore allievo di Rudy Zerbi e tra loro rivali, in una confidenza intimista.

Al rientro nella casetta dei talenti di Amici 2023 in una pausa tra una prova e l’altra in vista della seconda puntata serale, Cricca e Aaron Cenere fantasticano sulle strategie di gioco della sfida a tre squadre che li vede rivali. E Cricca si anticipa come membro della squadra perdente al secondo serale in arrivo: “Al ballottaggio per l’eliminazione finiscono io Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi e perdiamo e…ci salutiamo”.

Chi sono i due nuovi eliminati ad Amici 2023?

Nel pronostico Cricca, quindi, non esclude la sua eliminazione al potenziale rischio di uscita in un eventuale ballottaggio che lo vedrebbe schierato contro i due compagni di squadra, Angelina e Maddalena. Dal suo canto, Aaron Cenere, invece, si dice di un altro avviso. Il cantautore di Universale teme che alla nuova puntata sia la sua squadra a rischiare almeno una tra le due eliminazioni previste: “purtroppo penso che esca un eliminato tra i Zerbi & Celentano”. Quindi, non escluderebbe la sua eliminazione. Cricca gli fa, poi, eco, . “Siamo nella merda”. E una domanda sorge ora spontanea. Che Cricca e Aaron possano rivelarsi i nuovi eliminati di Amici?

Ma cosa succederà di fatto al secondo serale di Amici 2023? Al serale del gioco dei talenti tutto può accadere e potrebbero anche non registrarsi due eliminati come accaduto al primo serale del 18 marzo. Per sapere quali saranno i nuovi eliminati al talent, non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti TV di Amici 22, a partire dalla nuova e seconda puntata serale prevista in onda.im chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 25 marzo 2023.











