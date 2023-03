Amici 2023 serale, Zerbi & Celentano sfidano tutti/ Il guanto prof divide: l’accusa

Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidano le squadre competitor: le reazioni

Si accende la competizione del serale Amici 2023, con la nuova puntata all’orizzonte dove é previsto il guanto prof di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I capitani della squadra vincitrice della prima puntata serale di Amici 2023 sfidano i caposquadra delle squadre competitor, per il secondo serale in arrivo previsto il 25 marzo 2023. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici datato 23 marzo 2023, i Zerbi & Cele si rendono mittenti di un rvm che comunica ai team rivali, CuccaLo e TodArisa, il nuovo guanto al very ‘ultimate-show’. I mittenti del guanto sfidano gli avversari in una esibizione sulle note di una canzone a scelta nel vasto e variegato repertorio di musica made in Italy, a prova di vocals e dance moves.

“Esimi colleghi- esordiscono nella comunicazione del guanto i Zerbi-Cele -, non vincerete mai, perché contro Zerbi-Cele i più fighi della tele, non c’é trippa per gatti”. Ma non é tutto. Perché il guanto di sfida, poi, si infiamma con i mittenti che rincarano la dose nella guerra annunciata contro gli equivalenti colleghi di canto e ballo Lorella Cuccarini in coppia con Emanuel Lo da un lato e Arisa in coppia con Raimondo Todaro dall’altro: “Per voi l’importante é partecipare, per noi é vincere”. Le reaction a caldo degli sfidati?

“C’hanno paura di noi”, scommetterebbe Lorella e a farle eco nei CuccaLo é Emanuel: “Ma io non ci credo, c’é una megalomania incredibile “. Dei TodArisa, il maestro di ballo Raimondo Todaro si dichiara pronto, a suon di “ci vediamo in pista”, e anche Arisa accetta la sfida al canto al vetriolo di replica “C’é dell’umiltà “.

Web insorge in reazione al nuovo guanto prof: che succede ad Amici 2023?

Insomma il guanto prof é ormai cosa certa al secondo serale di Amici 2023. E, intanto, tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico non manca un’accesa polemica che taccia gli insegnanti di voler rubare la scena agli allievi, in una gran sgomitata al talent con i talenti over che sognerebbero il ruolo di protagonisti di Amici 2023 al posto dei giovani talenti scoperti dalla regina di ascolti, Maria De Filippi.

“Che noia”, si legge tra i commenti social più aggreganti in reazione al guanto prof in arrivo, “i guanti prof non mi piacciono”. Poi, però, ci sono i fan della sfida tra gli insegnanti con tanto di elogi al vero protagonista del primo serale di Amici 2023, che ha stregato il web con il Jackson Medley in un tribute show danzato con la Cuccarini ispirato ai fratelli del legendary-Pop Michael Jackson e Janet Jackson: “rivedremo Emanuel lo ballare ancora…”.

Continua l'assegnazione dei guanti di sfida per la seconda puntata del Serale, Samu si confronta con il maestro Emanuel Lo, il guanto di sfida dei prof, l'amicizia tra Federica e Angelina… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici22 👇 https://t.co/3SX8G1CfVq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023













