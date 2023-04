Amici 2023, Wax eliminato quinta puntata serale?/ Il dettaglio che non sfugge

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax é il preannunciato eliminato al quinto serale: il pronostico web

Wax é il preannunciato eliminato al quinto serale di Amici 2023, o almeno questo è il pronostico del web rispetto ad un particolare che vede protagonista il cantautore. Così come emerge dal rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, Wax rifiuta il guanto di sfida pensato dalla sua stessa insegnante di canto, Arisa, per il quinto appuntamento TV serale del sabato di Amici 2023. Un particolare che delude molti, tra i fedeli telespettatori attivi via social e in primis i fan del cantautore dai capelli rossi.

Il guanto di Arisa, che chiama il pupillo a scontarsi con Cricca, il protetto di Lorella Cuccarini ad Amici 2023, prevede che gli sfidanti dedichino sul palco del talent show una cover personalizzata ad una persona speciale, sfruttando le abilità personali in fatto di scrittura musicale. La prova, “canzone con dedica”, vede però Wax finire in balia di una crisi personale ed artistica, che culmina con l’ennesimo e spiazzante rifiuto del guanto da parte del concorrente.

Wax finisce in balia della crisi: delusione per Arisa

“Ci sto provando in tutti i modi, ma non ci riesco ancora… adesso non ce l’ho ancora – comunica in una lezione di canto alla vocale coach Wax, prima del rifiuto del guanto-.non lo so… é proprio… Ci ho provato in tutti i modi adesso vado a casa e ci riprovo un’altra volta”. Wax non riesce a riscrivere il testo della canzone originale assegnatagli al guanto, con l’aggiunta di barre di suo pugno. Che sia lui il preannunciato eliminato del quinto serale, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata, dal momento che i giudici adibiti alle votazioni nella canonica puntata del sabato sera potrebbero voler motivare l’eliminazione del pupillo di Arisa proprio con la “crisi artistica”.

Nel frattempo, arriva il “no” di Wax, che delude non poco la stessa insegnante del giovane che rifiuta l’ennesimo guanto, quello della cantante di Sincerità, dopo il guanto duplice lanciato da Lorella Cuccarini sulle note di Against all odds di Mariah Carey e Westlife: “Io dico che a livello di salute, questa canzone, mi fa male proprio alla testa”, fa sapere Wax motivando il rifiuto del guanto di dedica, al confronto con la cantante. Arisa accetta seppur condividendo la scelta del pupillo, come emerge inoltre dal daytime di Amici 2023 datato 12 aprile 2023. “Se preferisci tenerti questo limite, tienitelo, ma sappi che non ti farà crescere questa cosa qui. I limiti son fatti per essere superati”- riferisce dal suo canto Arisa a Wax, in un ultimo tentativo di convincere il giovane a prestarsi alla sfida contro Cricca-, che fai? Lo fai o no?”. E la chiamata telefonica tra maestra e allievo e che anticipa la quinta puntata serale di Amici 2023, con il preannunciato eliminato, Wax, si conclude con il rifiuto categorico di Wax che spiazza Arisa: “Non la faccio questa canzone, Ari mi spiace”.











