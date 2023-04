Amici 2023, Wax: “Ho sbagliato, ero istintivo..”/ La rivelazione

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax registra la rivelazione di un segreto post-puntata

A dispetto dell’accusa di ipocrisia che riceve dentro e fuori il talent, Wax registra l’ammissione di un “errore” commesso al sesto serale di Amici 2023. É il sentito momento intimista che il cantautore allievo di Arisa, in corsa per un posto alla finale di Amici 22, registra al rinnovato daytime del talent datato 24 aprile 2023. Quando, incalzato sul plauso ricevuto dal giudice Michele Bravi rispetto alla cover di Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, Wax ammette di aver cambiato il testo della sua prova per un errore, che il concorrente definisce “istintivo”.

Mamma e fratello Wax di Amici 22, chi sono?/ Lei pittrice, lui Piero Lucido detto 'Bacio": "Entrambi famosi"

“Quando prende un testo mira la tematica come fosse un bersaglio perfetto”, é l’elogio che il giudice Michele Bravi rilascia in favore a Wax, per aver riscritto la canzone originale di Cristicchi con l’aggiunta di alcune barre scritte a prima firma, ispirate al delicato tema della violenza di genere.

Amici 2023, Wax vincitore del circuito canto?/ Al sesto serale reiventa Simone Cristicchi

E al rientro dalla gara del sesto serale, il cantautore promosso al settimo serale a pieni voti non lesina la sua reaction soddisfatta: “il contesto della canzone era il manicomio e io ho basato il contesto sulla violenza della donna”.

Wax reagisce alle parole d’elogio di Michele Bravi: la reaction ad Amici 2023

Quindi, l’ammissione dell’errore: ” ho sbagliato anche il testo ma non stavo sbagliando… é venuto tutto istintivo e anche il fatto di prendere la sedia e spostarla é stato istintivo perché volevo stare accanto alla donna”, fa sapere tra le dichiarazioni rivelatrici, nel post-sesto serale di Amici 2023, il cantautore Wax, che fa indubbiamente la differenza tra i concorrenti cantanti in corsa al talent show per staging e scrittura creativa nella competizione del serale di Amici 2023 di Maria De Filippi. Una reazione che i telespettatori attivi nel web accolgono in un tripudio di interazioni dal sentiment variegato di consensi e dissensi generali, come emerge sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

Chi è la mamma di Wax di Amici 2023?/ Artista affermata, ma il nome è top secret

“Il migliore, le barre che scrive sono di una bellezza e profondità unica. Come mi emoziona lui non lo fa nessun altro cantante presente in quella scuola”, si legge tra le righe di un consenso social, aggregante, tra le opinioni degli internauti su Wax. E, poi, non mancano le critiche dei detrattori, che -anche in eco all’attacco che Aaron Cenere rivolgeva di recente a Wax- lo tacciano di essere un doppiogiochista nel condurre una strategia televisiva improntata sulla finzione, per accalappiarsi visibilità e consensi del pubblico, al mero fine del successo e il tornaconto economico.













© RIPRODUZIONE RISERVATA