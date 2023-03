Amici 2023, Wax non ha originalità ed é eliminato?/ La dura sentenza

Amici 2023, Wax schiera Grazie alla gara degli inediti giudicata da Linus

Wax, uno dei favoriti tra i candidati concorrenti alla vittoria finale di Amici 2023, manca di originalità a detta di Linus, tanto che la possibilità che possa rivelarsi tra gli eliminati dal talent non si direbbe azzardata. La cruda sentenza per il cantautore di Ballerine e guantoni giunge, nell’attesa seconda puntata del serale e in occasione del daytime di Amici 2023 datato 22 marzo 2023. Quando il direttore e radiofonico di Radio Deejay, chiamato al ruolo di giudice alla nuova gara degli inediti indetta tra i concorrenti cantanti, stronca l’allievo di Arisa tacciandolo di non avere un’identità artistica riconoscibile.

Alla gara degli inediti, Wax schiera Grazie, il nuovo edito che lui presenta come una continuazione del precedente singolo Ballerine e guantoni incentrato sulla teatralità, come un invito al teatro della sua forma mentis dove l’arte é espressione massima di libertà e riscatto. E a margine dell’ascolto prestato al brano, Linus critica l’allievo di Arisa paragonandolo a Blanco: “Ti devo dire di stare attento perché tutti quanti noi, quando cominciamo a fare un lavoro, specialmente con una chiave artistica, tendiamo a rifarci anche inconsapevolmente ad alcuni modelli. Si vede che hai ascoltato molto Blanco e salta fuori quella disperazione che c’è nel modo di cantare e nel modo di comporre”.

Wax rischia l’eliminazione, ad Amici 2023?

Fondamentalmente, per il giudice adibito al verdetto nella gara inediti di Amici 2023, le somiglianze rilevate tra i due artisti oggetto di confronto “fa perdere un po’ di originalità, perché dall’altra parte tu invece sei molto originale- é il prosieguo del verdetto su Wax-. Devi cercare di essere un po’ più tu e un po’ meno gli altri”. Tuttavia c’é del potenziale in Wax su cui Linus intende fare luce: “Non perdere questa tua voglia di essere quasi cinematografico nelle canzoni. Non è da tutti, è una cosa che secondo me ha grande valore”.

Che, relativamente alla critica radiofonica, i giudici del serale possano essere influenzati e Wax possa rivelarsi tra i due eliminati previsti al secondo serale di Amici 2023? La domanda sorge ora spontanea.











