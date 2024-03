Amici 2024: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi formano la prima squadra per il serale/ Lo spoiler bomba!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi presentano la prima squadra del serale!

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi compongono in qualità di caposquadra la prima tra le tre squadre in corsa al serale di Amici 2024 il talent show di Maria De Filippi. É quanto parzialmente si profila alle anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 2024, datata 10 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, con le date anticipazioni fornite da Amici news e Superguida TV online.

Amici 23: arriva una sorpresa a Pasqua 2024!/ Web in tilt per l'anticipazione!

Così come preannunciano gli spoiler di Amici 23, Rudy Zerby annuncia la squadra forma con la collega di sempre al serale Alessandra Celentano, tra le performance dei pupilli ammessi. Tra cui Holden, First class tra i cantanti in gara.

Holden canta la cover Sign of the times di Harry Styles. E Alessandra Celentano presenta la sua squadra in corsa ad Amici 2024 insieme a Zerbi, al grido di “Pochi ma buoni”. A comporla sono i rispettivi concorrenti allievi di Zerbi e Celentano, i cantanti Holden, Petit e i ballerini Dustin e Marisol.

Serale Amici 2024, categoria canto: Ayle al top, flop Nahaze/ La classifica, ecco chi accede!

Le altre anticipazioni, prima del via al serale di Amici 23

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo invece sono i caposquadra della seconda squadra in corsa al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. A comporla sono quindi gli allievi cantanti della prima Mida, Sarah Toscano e i ballerini allievi del maestro, Nicholas Borgogni, Lucia Ferrari, Kumo e Sofia Cagnetti.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che formano la terza squadra in corsa al serale di Amici 2024 puntano sui rispettivi allievi cantanti Lil Jolie, Ayle, Martina Giovannini e i ballerini Giovanni Tesse e Gaia Di Martino.

Nel frattempo, intanto, per il circuito canto di Amici 23, Holden, Petit e Mida formano la Top3 della classifica degli inediti, relativa agli ascolti in streaming sulla piattaforma Spotify Italia….

Amici 2024, Kumo vs Giovanni Tesse: sfida all'ultimo sangue per il serale/ La classifica della gara ballo

© RIPRODUZIONE RISERVATA