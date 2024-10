Amici 2024, anticipazioni puntata 20 ottobre su Canale 5: gli ospiti

Il quarto appuntamento del pomeridiano di Amici 2024 va in onda oggi, 20 ottobre, su Canale 5 poco prima delle 14. Maria De Filippi è, come sempre, la padrona di casa e conduce il nuovo appuntamento fatto di sfide, prove e scontri tra professori. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per il canto sono il team di coach che, dalla propria cattedra, seguirà gli allievi nelle loro prove. Non saranno però loro a giudicare le prove e assegnare le votazioni della nuova classifica.

Per questa quarta puntata, Maria De Filippi ospita in studio Arisa e Rossella Brescia rispettivamente per la gara di canto e di ballo. Tra gli ospiti ci sono inoltre Diana Del Bufalo, per lanciare il suo tour nei teatri, e Federica Abbate per la sfida di Senza Cri. Arisa, dopo aver giudicato i cantanti di Amici 2024, si esibirà a sua volta con il suo nuovo brano.

Le sfide di Amici 2024 e i compiti della quarta puntata

Diego, Luk3, Chiamamifaro, Nicolò, Trigno, Ilan Muccino e Vybes si esibiranno in studio di fronte ad Arisa, mentre per Senza Cri niente gara, visto che dovrà affrontare la sfida per l’eliminazione. L’allieva di Lorella Cuccarini si è infatti classificata ultima la scorsa settimana e dovrà oggi confrontarsi con l’aspirante allievo Lorenzo. Stessa cosa sarà per Teodora, allieva di Deborah Lettieri che, dopo un esordio al primo posto, è piombata all’ultimo anche a causa di una condizione fisica non al meglio. Sarà Francesca Bernardini a giudicare la sua sfida.

Dopo le gare di ballo e canto e le sfide delle due allieve, ad Amici 2024 sarà il momento per alcuni ragazzi di affrontare i compiti ricevuti in settimana. È il caso di Diego Lazzari, che ha ricevuto un compito da Anna Pettinelli che ha sollevato l’ennesimo scontro con Rudy Zerbi e che, in studio, darà il via all’ennesima lite tra i due professori. (Clicca qui per scoprire in anteprima cosa accadrà in puntata)

Come seguire Amici 2024 in diretta streaming

Nel corso della puntata di Amici 2024 del 20 ottobre non mancherà l’appuntamento ormai fisso col gioco dei palloncini con biglietti anonimi: che ci sia qualche nuova dichiarazione d’amore al suo interno? Inoltre, il banco di alcuni allievi sarà messo in discussione dai professori della propria categoria.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.