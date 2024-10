Anticipazioni Amici 2024, puntata 20 ottobre: chi sarà il concorrente eliminato

Mancano ormai pochi giorni ad una nuova puntata di Amici 2024, che andrà in onda domenica 20 ottobre con tantissime novità. Ancora una volta Maria De Filippi guiderà gli allievi nelle loro esibizioni e presenterà gli attesissimi super ospiti. Tantissime saranno le sfide da affrontare, ma il pubblico si sta già domandando chi sarà il prossimo eliminato ad Amici 2024 nella puntata di domenica. In effetti la classifica è cambiata e secondo le anticipazioni di Witty Tv ci sarà un recupero incredibile da parte di una delle ballerine che riconquisterà la tanto desiderata maglia bianca.

Luk3 e Alessia sono la prima coppia di Amici 2024?/ Il bigliettino d'amore e la reazione di lui

Cosa succederà nel nuovo pomeridiano di Amici 2024 previsto per domenica 20 ottobre? Nell’ultima settimana abbiamo assistito a tanti colpi di scena, sia nella scorsa puntata che nel daytime. Novità assoluta è stata l’entrata di Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, la figlia di Cristina Parodi. Quest’ultima ha rimpiazzato Alena, che è stata eliminata dal talent targato Mediaset perchè troppo inesperta e non pronta per affrontare le sfide previste dal programma. Nella nuova puntata di Amici 2024 si parlerà anche di Diego Lazzari, che questa settimana è stato la “causa” di un diverbio tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che hanno litigato per l’assegnazione di una canzone al cantante.

Anna Pettinelli punge Luk3 ad Amici 2024: "Ti volevo nella mia squadra, mi sono riceduta"/ Poi il compito...

Anticipazioni registrazione Amici 2024: Sienna recupera?

La ballerina australiana Sienna Osborne si sta impegnando tantissimo dopo un inizio ad Amici 2024 non di certo dei migliori. Sienna è stata anche criticata più volte da Alessandra Celentano per il suo fisico robusto, mentre Deborah Lettieri l’ha difesa mettendo in primo piano le sue caratteristiche come artista. Secondo le anticipazioni della registrazione di Amici 2024 spunta una bella notizia: la ballerina farà una splendida esibizione e riconquisterà la maglia bianca tra i complimenti dei giudici, che le diranno di essere stata “pazzesca”.

Perché Francesca Tocca ha lasciato Amici 2024?/ Spunta l'ombra di Raimondo Todaro: il retroscena

Ricordiamo che Sienna era ultima in classifica insieme ad Alena, che poi è stata eliminata dalla categoria canto. Per quanto riguarda invece gli altri concorrenti di Amici 2024 vedremo portare in scena l’arduo compito di Diego Lazzari assegnatogli da Anna Pettinelli: quest’ultima ha voluto fargli un piccolo scherzetto con “Satisfaction” dei Rolling Stones, un pezzo difficile da cantare anche per i professionisti affermati. Nel daytime di questa settimana abbiamo visto l’ira di Rudy Zerbi che proprio non ha compreso questa bizzarra assegnazione. Chissà se in puntata i due si scontreranno dal vivo!

Amici 2024 anticipazioni 20 ottobre: il momento gossip

Come sappiamo, ogni settimana la scuola di Amici 2024 ci regala anche grosse chicche di gossip e ad essere al centro di un grosso mistero (o forse non troppo) è stato il cantante Luk3, che ha ricevuto un bigliettino molto dolce: “Il nostro essere così tanto simili a volte mi spaventa“, si legge nella lettera al ragazzo: “Sei una persona speciale per me e averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio“. Chiaramente, Luk3 si è messo in moto subito per scoprire chi fosse l’autore, e tra gli altri allievi è spuntata una supposizione: a scriverlo è stata Alessia Pecchia?

Il mistero è durato poco perchè Alessia di Amici 2024 si è tradita con le sue stesse parole durante l’indagine degli altri ragazzi nella casa. Imbarazzatissima ha provato a dissimulare ma poi ha confessato a SenzaCri di essere stata proprio lei. E a proposito di quest’ultima, ne vedremo delle belle nella prossima registrazione, dato che lei insieme a Teodora saranno a rischio eliminazione dopo essere finite in sfida. I social si stanno già ribellando alla possibile uscita di Cristiana (SenzaCri), cantante amatissima dal pubblico sia per le sue canzoni che per il suo carattere estroverso.