Amici 2024, anticipazioni registrazione puntata in onda l’8 dicembre su Canale 5: quattro sfide previste

Oggi 6 dicembre è prevista una nuova registrazione di Amici 2024. Maria De Filippi torna nello studio di Canale 5 per dare il via ad una nuova puntata ricca di gare ma anche di sfide. Sono infatti ben quattro le sfide che dovrebbero aver luogo nel corso del pomeridiano di domenica 8 dicembre, a partire da quella di Teodora, la scorsa settimana saltata a causa di un problema fisico dell’allieva di Deborah Lettieri.

Gli altri tre allievi in sfida ad Amici 2024 sono invece quelli che si sono classificati ultimi nelle gare della scorsa settimana: parliamo di Chiara per il ballo e di Diego e Luk3 per il canto, entrambi ultimi a parimerito. Non è chiaro se tutte le sfide verranno svolte nella registrazione di oggi o se si slitterà anche al daytime. Ciò che è certo è che quattro allievi rischiano di dover abbandonare la scuola di Canale 5.

Anticipazioni Amici 2024: il compito di Nicolò e non solo

Avranno poi luogo le gare di canto e di ballo, come sempre non giudicate dai professori, bensì da professionisti esterni al programma. Anche questa volta, gli ultimi in classifica dovranno poi affrontare una sfida per l’eliminazione. Ci sarà poi spazio per i compiti assegnati in settimana dai professori. Come quello che Lorella Cuccarini ha inviato a Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, per testarlo sulle capacità interpretative. Il cantante dovrà esibirsi sulle note di ‘C’è tempo’ di Ivano Fossati.

Occhi puntati ancora una volta su Luk3. L’allievo di Lorella Cuccarini, la scorsa settimana, ha affrontato ben due sfide consecutive, vincendole. Tuttavia, è finito nuovamente all’ultimo posto nella gara di canto e, dunque, in sfida. Il giovane cantante rischia non solo di uscire ancora con una sfida, ma anche un provvedimento della stessa Cuccarini qualora finisse per la quinta volta ultimo.

Alessia Pecchia celebrata in studio?

Intanto ha fatto il suo ritorno in Italia Alessia Pecchia, allieva della maestra Celentano, dopo aver vinto il titolo di campionessa mondiale di latino. Maria De Filippi potrebbe celebrarla in studio con un filmato dedicato all’evento e alla sua premiazione, cosa che renderebbe felici i tanti fan della ballerina di latino. Non resta che attendere le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 2024 per scoprire cosa accadrà.