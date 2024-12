Ilan Muccino potrebbe essere il prossimo eliminato di Amici 2024: l’annuncio in studio di Zerbi

Ilan Muccino potrebbe presto dover abbandonare la scuola di Amici 2024. Nel corso della puntata in onda l’8 dicembre su Canale 5, registrata oggi, Rudy Zerbi ha annunciato la volontà di sostituire il suo allievo con un altro ragazzo provinato recentemente. Lui si chiama Jacopo Sol, e a quanto pare la sua vocalità e i suoi inediti avrebbero conquistato al punto tale il coach da decidere di anteporlo ad uno dei suoi pupilli: Ilan.

Non è la prima volta in questa edizione che Rudy Zerbi opta per una sostituzione ad Amici 2024. Prima di Ilan, questo destino è toccato a Diego Lazzari, che è riuscito a conquistare un posto nel team di Lorella Cuccarini mentre il suo è andato ad Antonia. Anche in questo caso, Zerbi ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere per poi comunque optare per la sostituzione, cosa che ci fa sospettare che andrà così anche questa volta.

Ilan in crisi da settimane: Zerbi prende una drastica decisione

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, prima di essere mandato in casetta insieme a Jacopo Sol, entrambi si sono esibiti in studio. Zerbi rifletterà su queste performance e deciderà nei prossimi giorni chi dei due potrà rimanere nel suo team e chi, invece, no. La decisione di Zerbi arriva, d’altronde, dopo settimane difficili per Ilan, sempre tra gli ultimi nelle classifiche stilate durante le gare domenicali. L’allievo e Zerbi hanno avuto un incontro proprio pochi giorni fa, durante il quale c’è stata anche una lezione in aula musica che, a quanto pare, non è però bastata a convincere il coach sul fatto che Muccino sia pronto a rimanere nella scuola.