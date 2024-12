Amici 24, Alessia Pecchia è campionessa mondiale di danza latina: la reazione degli allievi

Alessia Pecchia, allieva di danza di Alessandra Celentano, nei giorni scorsi ha lasciato la scuola di Amici 24 per partecipare alla World Championship Solo Latin, i campionati mondiali di danza Latino Americani. La ballerina ha ottenuto il permesso di uscire dal talent per un paio di giorni e volare in Bosnia-Erzegovina dove si sono tenute le gare. Alessia ha vinto diventando la campionessa nel mondo dei balli latino americani, sbaragliando la concorrenza di colleghe provenienti da tutto il mondo. È la seconda volta che conquista il titolo già nel 2023, in Spagna, è riuscita a raggiungere il gradino più alto del podio della kermesse mondiale nella sezione Solo Latin femminile.

Alessia Pecchia ha lasciato momentaneamente Amici, ha partecipato alla World Championship Solo Latin ha vinto il titolo di campionessa del mondo salendo sul gradino più alto del podio ed è ritornata nella scuola più famosa d’Italia. La 23enne ballerina originaria di Fondi, che vive a Roma e studia Ingegneria al suo ritorno nella scuola è stata accolta dai festeggiamenti degli altri allievi di Amici 2024 sia ballerini che cantante. Hanno organizzando una festa in suo onore con torta e festoni mentre Alessia raccontava che tipo di esperienza è stata. Anche la società sportiva in cui è nata e cresciuta, la New Dancing Queen, si è complimentata: “Vincere per due anni di fila il titolo iridato è un traguardo incredibile che nessuno al mondo può dire di aver raggiunto.

Alessia Pecchia lascia momentaneamente la scuola di Amici 24: scoppiano le polemiche e precedenti

Non solo complimenti per Alessia Pecchia, accanto a chi si è complimentato per lo splendido traguardo raggiunto, sono emerse le consuete polemiche. Soprattutto sui social alcuni utenti si sono chiesta il motivo di tanta “benevolenza” nei suoi confronti di Alessia, che ha avuto la possibilità di lasciare Amici 24 di Maria De Filippi per poi ritornare. Altri hanno criticato il fatto che nella scuola ci sia una ballerina professionista che partecipa a gare importanti a discapito di ballerine più giovani e inesperte che avrebbero più bisogno del talent per crescere artisticamente e farsi conoscere. Altri ancora hanno sottolineato come in passato non è mai successo nulla del genere. In realtà è già successo in passato, nel 2019, il programma aveva concesso ad un’altra ballerina, Talisa Ravagnani (successivamente diventata velina di Striscia la notizia) di assentarsi per volare in America e prendere parte agli American Music Awards all’interno del corpo di ballo di Selena Gomez.