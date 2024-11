Antonio Esposito replica ad Alessia Pecchia dopo la sfida ad Amici 2024

Alessia Pecchia ha vinto la sua prima sfida ad Amici 2024 contro Antonio Esposito, ma le parole da lei usate nei confronti del rivale hanno sollevato più di qualche critica. Antonio è stato definito dall’allieva della maestra Alessandra Celentano “il meno peggio” tra i possibili sfidanti che le sono stati mostrati dalla produzione. Parole alle quali, una volta tornato a casa, il ballerino di latino ha voluto replicare, anche alla luce del commento ricevuto da Raimondo Todaro. L’ex prof del talent ha infatti sottolineato come, tecnicamente parlando, Antonio fosse superiore ad Alessia.

Daniele Doria bocciato di nuovo ad Amici 2024: maglia sospesa/ Piange con la Celentano: "Deluso da me"

“Eccomi, sono io il ‘meno peggio’ che ha sfidato Alessia ad Amici di Maria De Filippi.” ha esordito Antonio Esposito in un video pubblicato su TikTok, facendo subito riferimento alla frase infelice della ragazza. “Io ho 17 anni e ballo da 12 – ha tenuto quindi a precisare – Ero un bambino che ballava con tutto l’entusiasmo e la passione che ha sempre avuto. Da allora a oggi ogni passo, ogni coreografia e ogni sacrificio mi hanno portato qui. Queste sfide, queste vittorie, queste sconfitte fanno parte del mio percorso.”

Francesca Tocca rompe il silenzio: "Ecco perché ho lasciato Amici"/ "Decisione non semplice", verità su addio

Antonio Esposito contro Alessia: “Va bene essere sicuri di sé ma c’è un limite!”

Per Antonio, essere il ‘meno peggio’ ha un significato diverso, quello di aver lavorato tantissimo fino ad oggi ed aver fatto una bellissima figura contro una ragazza che ha più anni ed esperienza di lui: “Alessia ha vinto ed è un fatto, ma le parole che ha scelto di usare non raccontano il tutto. La maestra Celentano l’ha detta bene: va bene essere sicuri di sé, ma c’è un limite“. Antonio ha perciò concluso: “Non si tratta di essere il ‘meno peggio’ si tratta di far parlare i fatti, il lavoro e la passione. A 17 anni non ho nulla da invidiare a nessuno, forse sono il ‘meno peggio’ per chi guarda dall’alto ma da qui, dal mio cammino fatto di determinazione, so che il meglio deve ancora venire”.