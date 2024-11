Chi è Alessia Pecchia, ballerina di Amici 2024

Una delle allieve di Amici 2024 più amate dal pubblico è sicuramente Alessia Pecchia, la prima allieva ufficiale dell’attuale edizione scelta e voluta da Alessandra Celentano. Dopo le prime settimane in cui tutto è andato per il meglio, la ballerina di latino sta affrontando un periodo particolare. Dopo la scelta di Alessandra Celentano di sospenderla la prima volta la maglia per un compito che non è stato eseguito correttamente, ad Alessia, l’insegnante di danza classica ha sospeso nuovamente la maglia quando, con Daniele e Chiara, si è presentata impreparata all’interrogazione.

Tananai, chi è l’ospite ad Amici 2024/ L’aneddoto divertente, il futuro e Sanremo 2025

A differenza di Daniele e Chiara che non hanno potuto partecipare al pomeridiano di Amici del 17 novembre 2024, Alessia era in studio perché ha dovuto affrontare una sfida. Sfida che ha poi vinto restando così nella scuola.

Chi è il fidanzato di Alessia Pecchia? Mistero sulla vita privata della ballerina di Amici 2024

Bella e simpatica, Alessia Pecchia parla pochissimo della propria vita privata intorno alla quale vige il mistero. Durante le prime settimane di permanenza nella scuola, a causa di un biglietto anonimo di cui poi è stato scoperto il mittente, si pensava che potesse avere un debole per Luk3, cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Tra i due, però, pare ci sia solo una bella amicizia.

Chi è Antonia, nuova allieva di Amici 2024/ Sostituisce Diego nella squadra di Rudy Zerbi e...

Ad oggi, dunque, sembrerebbe che la ballerina di latino sia ufficialmente single. nella scuola di Amici ha instaurato solo delle belle amicizie mentre fuori dalla scuola pare non ci sia nessun ragazzo. Sul suo profilo Instagram, infatti, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. Per ora, dunque, Alessia sembra molto concentrata sul proprio percorso nella scuola che ha voluto fortemente per poter realizzare il sogno di trasformare la passione per la danza in un vero lavoro.